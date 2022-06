Poslanci se utkají o rodičovský příspěvek. Zvyšme ho o 100 tisíc, chce ANO

Hnutí SPD bude podle Lucie Šafránkové usilovat o to, aby byl rodičovský příspěvek valorizován o inflaci.

ANO a SPD kvůli snaze upravit více pravidla pro rodičovský příspěvek společně vetovaly přijetí vládního návrhu na mimořádné schůzi během jediného dne, aby mohly být předloženy a ve výboru pro sociální politiku projednány pozměňovací návrhy.

Příjemci příspěvku na bydlení podle vládního návrhu také už nemají každého čtvrt roku dokládat příjmy a náklady. Doložení by mohlo stačit jednou za půl roku. Příspěvek na bydlení by měly podle vládního návrhu úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé by o něj nemuseli žádat každý rok znovu. Upravit by se měla i pravidla pro vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci.

Podpora zkrácených úvazků

Změna zákona o pojistném na sociálním zabezpečení by u některých kratších pracovních úvazků snížila odvody placené zaměstnavatelem o pět procent. Obvyklé pojistné činí 24,8 procenta.

Opatření má zaměstnavatele motivovat k širšímu vytváření a nabízení zkrácených úvazků a podpořit obyvatele, kteří jsou na trhu práce zranitelní. Sleva by se měla vztahovat vesměs na úvazky 8 až 30 hodin týdně u vymezených skupin zaměstnanců.