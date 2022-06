Jurečka navrhl prodloužení a snížení humanitární dávky pro uprchlíky

Jurečka se opozičním poslancům omlouval, že návrh předložil jako poslanecký pozměňovací návrh, který chce přilepit k jinému vládního návrhu, podle něhož budou muset úřady i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování ukrajinských uprchlíků. „Chceme, aby byl zachován tento princip i po ukončení nouzového stavu,“ řekl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

„Do konce roku by to stálo 2,8 miliardy korun,“ řekl Jurečka s tím, že počet uprchlíků, kteří dostávají humanitární dávku, se snižuje. „Máme nyní 73 tisíc lidí, kteří pracují,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí. A ten, kdo pracuje a má tedy příjem, nemá na humanitární dávku nárok.

Opoziční poslance Jurečka naštval. Poukazovali na to, že návrh, který by znamenal další finanční zátěž, neprojednal ani sociální výbor Sněmovny.

Budou moci být i oddělené třídy pro uprchlíky

Zrychleně ve stavu legislativní nouze poslanci v úterý schvalují také návrh, podle kterého ve školách budou moci vzniknout oddělené třídy pro uprchlíky, ač ministerstvo školství preferuje, aby existovaly třídy, ve kterých budou společně čeští a ukrajinští žáci. „Ministerstvo školství vycházelo z principu maximální možné integrace ukrajinských žáků do českých tříd,“ řekl ministr školství Petr Gazdík.

„Máme v naší zemi 125 tisíc ukrajinských dětí, které budou muset být integrovány do mateřských i základních škol,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Upozornil, že část z uprchlíků se bude chtít na Ukrajinu vrátit a mělo by jim být umožněno také distanční vzdělávání. Takové dítě, které by se na dálku online učilo na ukrajinské škole, by jen jednou za půl roku přineslo ukázat své hodnocení v ukrajinské škole. Gazdík ale tuto možnost odmítl.

Další návrh se týká zrychlení výstavby dočasných budov pro ubytování a vzdělávání běženců. „Zmírňujeme některé technické požadavky, ale rozhodně nebudou vznikat rychlokvašky, nedodělky,“ řekl k novele, která umožní zrychlení výstavby ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš.