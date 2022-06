Lidem pomáháme cíleně, řekl Fiala. Odmítl Babišovu výzvu, ať bojují o Hrad

„Musíme se starat o to, aby lidé vůbec měli dost energií,“ prohlásil Fiala. Příští týden podle něj vláda představí úsporný tarif, což pomůže snížit dopad na české občany.

Fiala odmítl Babišovu výzvu, ať kandiduje na prezidenta. Babiš řekl Deníku, že v takovém případě bude kandidovat i on sám. „Pan Fiala by měl kandidovat, a pokud by to udělal, šel bych do toho,“ uvedl doslova Babiš.

„To mě pobavilo, jestli někdo podmiňuje kandidaturu na prezidenta tím, že bude kandidovat někdo jiný, vypadá to jako vtip,“ reagoval premiér Fiala na výzvu expremiéra Babiše „Já to samozřejmě neudělám. Chci se naplno věnovat své práci a nehodlám se ucházet o jinou pozici,“ řekl Fiala.

Šéf SPD: Platíme nejvyšší ceny za plyn a elektřinu v celé Evropě

Hodnocení počínání vlády nesdílí SPD „Diletanství vlády vede k tomu, že platíme nejvyšší ceny za plyn a elektřinu v celé Evropě,“ tvrdí předseda SPD Tomio Okamura. „Místo práce pro české občany věnuje vláda většinu energie na pomoc Ukrajincům,“ prohlásil Okamura.

Jeho SPD navrhla odstoupení od Green Dealu, prodej elektřiny napřímo českým občanům, nákup levného plynu přímo od producenta, tedy od Ruska, přechodné snížení DPH u energií či sektorovou daň, která by dopadla na Google či Facebook. Návrhy SPD představil ve Sněmovně předseda hnutí Tomio Okamura.