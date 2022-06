Hlubuček rezignoval na všechny funkce ve STAN, náměstkem primátora zůstává

Vyplývá to z vyjádření lídra kandidátky STAN a náměstka primátora Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu) a stanoviska krajského výboru pražské organizace STAN.

„Petr Hlubuček rezignoval na veškeré stranické funkce včetně své pozice na kandidátce. Politika je služba veřejnosti, městu a státu, nikoliv příležitost pro osobní obohacení. Budu se vás snažit přesvědčit, že to platí a platit bude. Teď je klíčové začít u sebe,“ napsal večer na twitteru Hlaváček.

Dále doplnil, že kromě místa na kandidátce Hlubuček rezignoval na funkci šéfa pražské organizace i člena celostátního předsednictva STAN. Hlaváček během dne uvedl, že pokud Hlubuček neodstoupí z rady i z kandidátky, nebude jako volební lídr hnutí v metropoli pokračovat.

Hnutí STAN večer Hlubučkovi pozastavilo členství a předsednictvo ho kvůli obvinění vyzvalo k rezignaci na funkci náměstka primátora i dalších pozic, v nichž reprezentuje STAN. Hlubuček se už vzdal členství v dozorčí radě DPP.

Krajský výbor STAN v hlavním městě ve středu vzal na vědomí Hlubučkovu rezignaci na stranické funkce. „Ačkoliv ctí presumpci neviny a z řady předchozích příkladů ví, že i obviněný a trestně stíhaný politik může své jméno před soudem očistit, pokládá v této situaci za jediné řešení rezignaci Petra Hlubučka na funkci náměstka a člena Rady hlavního města Prahy,“ shodl se výbor ve stanovisku. Pražskou organizaci hnutí do volebního sněmu povede první místopředsedkyně Jana Plamínková.

Policie obvinila Hlubučka a dalších deset lidí v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP). Jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině.

V Hlubučkově kanceláří na magistrátu a v budově DPP ve středu zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a podle Vrchního státního zastupitelství obvinili 11 lidí.

