Politické otřesy kvůli Hlubučkovi. Opozice mluví o organizovaném zločinu

„Dosavadní kauzy STAN byly okresním přeborem na úrovni kapesních zlodějů. To, co se odehrává na pražském magistrátu a ve Středočeském kraji je liga mistrů organizovaného zločinu. Úplatky, drogy, konspirace, vysoká politika... a to je zřejmě jen začátek,“ přidal svůj komentář k aktuálnímu dění na pražském magistrátu i bývalý ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček.

Zastupitel hlavního města Prahy Adam Scheinherr, který je z hnutí Praha sobě, na Facebooku napsal, že Hlubučka a jeho okolí podezíral již dlouho a sám na něj podal trestní oznámení. Z důvodu stále probíhajícího vyšetřování dodal, že nemůže mluvit o všech detailech kauzy, které zná.

„Jednoho dne, zhruba před dvěma roky, jsem dostal spolehlivou informaci, že tihle lidé požádali o mnohamilionový úplatek. Detaily vzhledem k vyšetřování říkat nemohu. Chtěli peníze za to, že nebudou „házet vidle“ do revitalizace okolí Holešovického nádraží, a úplně jasně si o ně řekli. A nejen to,“ uvádí Scheinherr.

„V tu chvíli jsem okamžitě podal trestní oznámení. Nešel jsem vykřikovat na tiskovou konferenci nebo na zastupitelstvo,“ dodává. Po vyvození odpovědnosti však volají i další politici.

„Absolutní odpovědnost má pan primátor. Pokud dva roky věděli, že se v podniku krade, tak jak mohl s těmito lidmi spolupracovat? Je zvláštní, že dva roky funguje koalice s někým, kdo je spolčen s organizovaným zločinem. Koalice je nejméně transparentní v historii. Má jeden skandál za druhým,“ osočil se v pořadu CNN Prima News na pražského primátora opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO).

Někteří žádají i odstoupení Rakušana

Někteří poslanci opozičního hnutí ANO po obvinění teď už bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka vyzvali k odstoupení ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana. Okamura napsal, že Rakušan neměl být nikdy ministrem vnitra a hnutí STAN nikdy nemělo být ve vládě. „Tolik skandálů za půl roku neměla dosud žádná jiná politická strana. A premiér Petr Fiala (ODS) ke svému koaličnímu partnerovi stále mlčí, strká hlavu do písku a tyto záležitosti toleruje,“ dodal Okamura.

„Vít Rakušan nemůže být důvěryhodným ministrem a jeho reforma policie bude mít jistou pachuť,“ uvedl člen sněmovního bezpečnostního výboru Robert Králíček (ANO).

„Další kauza STAN je problém nejen pro Víta Rakušana, ale pro celou vládu. Vzniká oprávněné podezření, že odvolaní policejního prezidenta a další jeho rychlé personální rošády mohly mít jiný důvod než zlepšit práci policie. Nastal čas, aby ministr vnitra odstoupil!“ poznamenal místopředseda bezpečnostního výboru Jiří Mašek (ANO).

Rozhořčení jsou i hejtmané

Krajští představitelé hnutí STAN odsoudili kauzu Petra Hlubučka, který je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku. Pokud se jeho vina prokáže, nemá podle nich v hnutí co dělat.

Šéf STAN na Vysočině Lukáš Vlček pak řekl, že bude nutné i kvůli úmrtí Věslava Michalika svolat mimořádný sněm. Sám je opět připraven opět kandidovat do předsednictva hnutí. STAN má zatím sněm naplánovaný na jaro příštího roku. Politickou odpovědnost předsedy hnutí Víta Rakušana za tím Vlček nespatřuje.

„Jestliže se prokáže to, s čím ve středu přišla policie, tak takový člověk u nás nemá co dělat,“ řekl Vlček. Je to podle něho osobní selhání. Politickou odpovědnost předsedy hnutí Rakušana za tím ale nevidí.

„Myslím si, že Vítek (Rakušan) odvádí skvělou práci v situaci, kdy ještě musí řídit velmi problematické ministerstvo v situaci uprchlické krize. Nevím vůbec o nikom od nás zevnitř, kdo by ho vyzýval k odpovědnosti,“ řekl Vlček. Kauza se podle něho může negativně odrazit na výsledku podzimních voleb minimálně v Praze.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková uvedla, že STAN chtějí nadále usilovat o prosperující, kvalitní transparentní a otevřenou republiku a vládu. „A takoví lidé - samozřejmě pokud se ta vina prokáže, nemají ve STAN co dělat,“ řekla na adresu Hlubučka.

Jihomoravský předseda STAN Radomír Pavlíček řekl, že žádná z kauz hnutí nepřispívá. „Na druhé straně jsem rád, že se kauzy dokážou takto rychle vyřešit, a to jak u pana Polčáka, tak u pana Hlubučka. Okamžitě pozastavili všechny své role a pozice v hnutí STAN,“ uvedl Pavlíček. Podle něj v hnutí není nejlepší nálada. „Všichni cítíme, že to jsou věci, které mohou hnutí v komunálních volbách poškodit. Ale my musíme pracovat na tom, abychom dokázali negativní nálady obrátit naší prací v dobré výsledky Starostů,“ řekl Pavlíček.