Čím víc pracujete, tím víc „futrujete“ rozpočet, říká šéf Pirátů Bartoš

Volba předsedy Pirátů proběhla docela hladce ve váš prospěch. Měl jste sice dva soupeře, ale dostal výrazně více hlasů než oni. Vojtěch Pikal se vzdal kandidatury před druhým kolem. Jak výsledek hodnotíte?

Když sbíráte zpětnou vazbu na vedoucí funkci, tak je to v momentě voleb. Já se tak dívám i na volby v České republice, ať jsou to krajské, nebo komunální. Když už máte možnost tu práci dělat, tak volby jsou potvrzením, nebo vyvrácením toho, že lidé nějakým způsobem tu práci vnímají. A takhle rozumím i tomu výsledku. Vojta Pikal se dlouhodobě podílel na vedení Pirátské strany a poukazoval na to, jak důležitý je vnitrostranický rozvoj strany. Lidé si to myslí, a proto také kolega Pikal dostal hlasy. Ale Mikuláš Ferjenčík, který představoval spíše témata navenek, měl také dost výraznou podporu.



Vyhlásil jste před znovuzvolením cíl získat letos sto krajských zastupitelů. Je ten cíl dostatečně ambiciózní? Nechcete se pokusit získat i nějakého hejtmana?

To záleží na tom, jakým způsobem budou „rozdány karty“. Jdeme do voleb s nějakou vizí a s strategií. Myslím si, že tím jsme poměrně jedineční. Představujeme i to, jakým způsobem budeme vyjednávat i po volbách. Já si ale netroufám hovořit s ročním předstihem o počtu hejtmanů, protože v některých krajích jdete proti lidem, kteří ten kraj roky huntují, mají tam špatnou pověst a přesto vyhrávají volby. Kdybyste chtěl mít hejtmana, musíte pracovat s tím, že tito lidé budou kompletně odstaveni, což nedokážete zařídit.

Jaký cíl máte pro senátní volby?

Máme v tuto chvíli zvolených jedenáct vnitrostranických kandidátů do Senátu. Neznám kandidáty jiných stran, ale moje ambice je dostat naše kandidáty do druhých kol senátních voleb. Já mám takové želízko v ohni, protože za Brno-město se rozhodl kandidovat Jirka Kadeřábek mladší, zakladatel Pirátské strany v České republice. Tak bych byl rád, kdyby pirátskou vlajku do Senátu přinesl a připojil se k Lukáši Wagenknechtovi.

Vzhledem k tomu, že jste vyhlásil cíl podílet se po dalších volbách na vládě, je ještě možné, že byste přehodnotili, že se nebudete účastnit na vytváření předvolebního bloku opozičních demokratických stran, které se chtějí společně postavit Andreji Babišovi a hnutí ANO?

Prostor na určitou integraci v opozici je. Nemyslím si ale úplně, že by Piráti byli nějakou automatickou součástí tohoto. Už jen z důvodu, že v opozici jsou tři strany, které se definují jako konzervativní – TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Jsem rád, že na sjezdu zazněla slova Víta Rakušana z hnutí STAN. Je to liberální středová strana, která je nám ve sněmovní politice nejblíž. Zaznělo od pana Rakušana, že by po výsledcích krajských voleb rádi s Piráty hovořili o možných koaličních platformách v krajích Nemyslím si ale, že by vznikl nějaký blok, monolit v opozici. Zejména proto, že ty strany mají úplně jiná východiska.

Vy i Ferjenčík jste mluvili o tom, že máte prosazovat snížení zdanění práce. Jak konkrétně by to mohlo vypadat?

Řeknu, proč je nutné to řešit. Státní rozpočet je financován z největší míry ze zdanění práce, ne ze zdanění firem. Čím víc pracujete, tím víc „futrujete“ rozpočet. My jsme šli do voleb v roce 2017 s programem „Daně, kterým každý rozumí“. Daně v České republice, i kdyby se nic nezměnilo, se každý rok zvyšují, protože lidé berou víc peněz, ale snížení daně na poplatníka, to, co si odečtete ročně, je konstantní, stále stejné. My jsme to navrhli upravit o pět tisíc, nebo o tři tisíce korun, které by lidem zůstaly v ruce, a to neprošlo. Jako opoziční strana nemáme teď proti ministryni financí Schillerové šanci nic prosadit.

Co říkáte nápadu, který také na jednání celostátního fóra zazněl, že máte konečně prosadit legalizaci konopí, a peníze, které z toho budou, máte dát do důchodového systému?

Přesně tak to je. Peníze nemají žádnou barvu a stát je schopen si do příjmů rozpočtu započítat i přebytek důchodového systému, o 18 miliard si takto v loňském roce vylepšil stát hospodaření. Státy, které šly cestou legalizace konopí, omezily černý trh s drogami. Prokazatelně to vede ke snížení užívání návykových látek. My jsme to počítali před minulými volbami, jen jsme zreplikovali coloradský model, adaptovali ho na velikost České republiky a hovořili jsme o 3 miliardách na příjmové stránce. Vláda navrhla prodat rezervy kovů a hovoří o podobném příjmu během dvou let.

Takže to budete znovu navrhovat.

My jsme to měli před posledními volbami jako jednu z dvaceti priorit programu. Navrhli jsme zákon, který nechce vláda moc probírat. Jde o možnost pěstování konopí, pěti rostlin. Podle národního monitoringu 800 tisíc lidí ročně užívá konopí pro samoléčbu, takže nejsou to lidé, kteří ho užívají rekreačně, většina jsou výrobci mastí či jiných způsobů aplikace, a tihle všichni si to teď v České republice nesmějí vypěstovat. Dál to prosazujeme. Když se podíváte i na konzervativní země, tímhle směrem jdou všichni. Já se bojím, že je to u nás úmyslně brzděno, protože se mocní ještě nedomluvili, kdo na tom úžasně zbohatne.