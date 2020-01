Michálek se ptá Babiše na program. Vezměte si ze mě příklad, opáčil premiér

Tím to ale nekončí. Když není poslanec spokojen s odpovědí na písemnou interpelací na premiéra, projednává věc schůze Sněmovny, a to ve čtvrtek dopoledne. Michálek si tak s Babišem může věc ještě vyříkat.

Jejich slovní přestřelky nejsou ve Sněmovně výjimkou. Loni v listopadu se do sebe Michálek a Babiš pustili při ústních interpelacích.

„Vy vlastně nevíte, co, do kdy, kdo za to zodpovídá a kde na to vezmete. Nevím teda, proč tomu říkáte plán. Šest let vládnete. Na konci, po osmi letech vašeho vládnutí, budeme mít jenom papír. A to je málo,“ opřel se Michálek do Babiše kvůli Národnímu investičnímu plánu, jehož návrh se mu podařilo získat, ještě než ho premiér v prosinci představil.

„Máte blbej plán. Ztráta času, pane kolego,“ opáčil mu Babiš. „To je jenom potenciální zásobník investic. Já nevím, proč to už dopředu vaše anarchistické hnutí všechno destruujete, všechno kritizujete. Proč ten váš Hřib neudělá investiční plán pro Prahu?“ odpověděl premiér Michálkovi v narážce na pražského primátora Zdeňka Hřiba.

Národní investiční plán, v němž je uvedeno dvacet tisíc projektů za osm bilionů korun, hájil i v novoročním projevu. Skepsi opozice označil za negativismus za každou cenu. „Zdrojem pro financování plánu bude český rozpočet, evropský rozpočet, Národní investiční fond a PPP projekty, to znamená, že vyzveme soukromé firmy, aby soutěžily o realizaci investic, které si pak stát dlouhodobě pronajme,“ uvedl premiér.

Michálek už příští týden nebude usilovat o znovuzvolení místopředsedou Pirátů a soustředí se na post šéfa poslaneckého klubu. Část strany vyvolala vnitrostranické hlasování o jeho sesazení už na podzim, ale neuspěla a rezignoval naopak jiný místopředseda, europoslanec Mikuláš Peksa.