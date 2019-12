Bartoš chce chystat Piráty do vlády. Jeho soupeř navrhuje, ať si odpočine

Piráti se podle průzkumů drží střídavě na druhém a třetím místě obliby mezi voliči a s preferencemi okolo patnácti procent. Strana před tím vyletěla raketově vzhůru. Přesto provází volbu nového vedení Pirátů zajímavá zápletka.



Vést dlouho stranu je podle Ferjenčíka pro současného předsedu vyčerpávající. „Je to ode mě ale kandidatura docela jenom na rok,“ řekl iDNES.cz Ferjenčík.

Znamená to, že do parlamentních voleb v roce 2021, by už stranu vedl někdo jiný. Ferjenčík ujišťuje, že svou kandidaturu na šéfa Pirátů, pro kterou získal nominací z Pardubického kraje, na poslední chvíli nestáhne.

„Jsem teď v dobré formě. Samozřejmě je to náročná práce, ale já předpokládám, že to Mikuláš Ferjenčík myslel ironicky,“ odmítl šéf strany Bartoš, že by si potřeboval odpočinout. „Necítím se unaven,“ zdůraznil současný šéf Pirátské strany.



Jednou se z čela strany s odvoláním na únavu stáhl. A to, když se v roce 2014 Piráti jen velmi těsně nedostali do Evropského parlamentu. Pauzu si dal Bartoš na dva roky a stranu v té době vedl Lukáš Černohorský.



Jako jeden ze svých cílů Bartoš vidí rozšíření členské základny či přípravu Pirátů pro vládní angažmá po volbách 2021. „Děláme dobrou politiku s jasnou vizí pro celou řadu lidí, jenom jsme díky sekvenci voleb postavili už skoro střechu s komínem, ale vodu nosíme do druhého patra v kýblech, což by nás v krátkém horizontu mohlo uštvat a také by nám mohli dojít síly nebo nosiči. Za nosiče vody se ostatně považuji i já sám,“ uvedl Bartoš ve své žádosti Pirátům o nominaci do Republikového předsednictva.

Místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal na celostátním fóru strany

Třetím z kandidátů na předsedu Pirátů je místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. „Rozhodl jsem se kandidovat proto, že kandiduje také Mikuláš Ferjenčík,“ řekl iDNES.cz Pikal.



A v čem by se pod jeho vedením Piráti změnili? „Chci se soustředit na vnitřní fungování strany. Teď se podle mě vzdalují ti, kteří jsou vytíženi v parlamentu, řadovým členům,“ tvrdí místopředseda Sněmovny Pikal.

Celostátní fórum Pirátů, po němž bude známo nové vedení strany, se uskuteční 11. a 12. ledna v Ostravě.