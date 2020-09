Roušky budou v uzavřených prostorech v celém Česku. Na podrobnosti se čeká

„Celé léto jsme poslouchali, jak roušky jsou projevem nesvobody, náhubky, protidemokratické“ postěžoval si premiér.

„Ministerstvo rozhodlo na základě doporučení expertů a jejich týmů o tom plošném zavedení roušek ve vnitřních prostorech, protože dospěli k závěru, že nejenom v Praze a ve středních Čechách to narůstá, ale i jinde. Je potřeba zkrátka brát ten vir vážně,“ řekl předseda vlády. Detaily rozhodnutí oznámí ministerstvo zdravotnictví v průběhu dne.

Podle premiéra se připravuje projekt „sebetrasování“. Lidé, kteří dostanou od laboratoře zprávu, že jsou pozitivní, vyplní v aplikaci na webu formulář a kontakty, což by mělo ulehčit práci přetíženým hygienikům.

Merkelová varovala Babiše, pendlery to neomezí

„Situace v Praze bude rezultovat asi k rozhodnutí Německa o Pražanech, kteří budou jezdit do Německa. Očekává se nějaké rozhodnutí, neznáme ještě detail, ale podle jejich čísel to nastane. Já jsem si o tom psal s kancléřkou Merkelovou, pokud vím, tak se to nebude týkat pendlerů, je to pro obyvatele Prahy,“ řekl Babiš.

Na večerním jednání vlády se podle premiéra vláda vrátí k záměru poslat respirátor třídy FFP 2 všem důchodcům. V pondělí premiér řekl, že k tomu vláda přistoupí, když se zhorší situace ohledně šíření koronaviru.

Ministr Vojtěch avizoval zpřísnění opatření pro celou republiku v den, kdy začala platit nová pravidla pro nošení roušek v metropoli Praze. Ta je jediná oranžová na takzvaném koronavirovém semaforu.

Nová pravidla se tak mají vztahovat i na regiony, které jsou z hlediska semaforu, tedy epidemiologického ohrožení zcela bezproblémové.

Názory na nošení roušek rozdělují společnost. Většinou se uznává, že zamezují šíření epidemie. Na druhou stranu otázku nad tím, zda opatření nejsou přespříliš přísná, vzbuzuje okolnost, že drtivá většina lidí, kteří se koronavirem nakazí, nemá příznaky nemoci, nebo má jen lehký průběh.

Jestliže tedy většinové, zdravé populaci promoření koronavirem fakticky nevadí, úřady se brání potřebou chránit lidi rizikové, tedy se sníženou imunitou, u nichž hrozí vážný průběh nemoci.

Pro ty ovšem může být řešením nošení respirátorů druhého a vyššího stupně, které by je měly bezpečně chránit.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Vyzývám všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie. oblíbit odpovědět

V úterý přibylo v Česku rekordních 1 164 potvrzených případů nákazy koronavirem, dosavadním maximem přitom bylo pátečních 796 případů. Rekordní je také počet aktuálně pozitivních, kterých je 9 272. U většiny z nich je infekce bezpříznaková, takže nelze o nich hovořit jako o nemocných.

Česko vůbec v průběhu tohoto a minulého týdne zaznamenalo vysoké počty nově nakažených koronavirem. A to se odráží i v počtu hospitalizovaných. Ten se za první zářijový týden zvýšil o třetinu, stoupl i počet lidí s těžkým průběhem nemoci. Oproti jaru je ale situace stále klidná a podíl počtu hospitalizovaných na počtu nakažených zůstává nízký.