Vláda posoudí Babišův návrh, aby stát všem důchodcům poslal respirátory

„V tuto chvíli máme objednáno asi třináct milionů respirátorů FFP2 a asi 75 milionů roušek. Projednáme na vládě, že je prostřednictvím České pošty rozešleme seniorům. Bylo by dobré k tomu přikročit,“ řekl Babiš minulý týden při oficiálním zahájení kampaně ANO před krajskými a senátními volbami.



Ministři projednají i účetní převod většiny ochranných prostředků proti koronaviru z ministerstva vnitra na Státní správu hmotných rezerv a aktuální vývoj koronavirové epidemie v Česku.

Prezident Miloš Zeman je proti plošné povinnosti nosit roušky. „Nepodléhejte panice, myslím, bylo by dobré, aby roušky byly povinné jen v ohniscích, kterých je 160, zatímco všude jinde by měly být roušky dobrovolné,“ řekl Zeman v pořadu Partie televize Prima. Klíčový není podle prezidenta počet nakažených, ale zemřelých. Na otázku, co soudí o tom, že vláda zvažuje poslat respirátory a roušky důchodcům, odvětil: „Nic proti tomu.“