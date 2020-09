Trasování jen pro vážné případy. Možná ubude testů i potvrzených nákaz

Ministerstvo už pro hygieniky připravuje metodické pokyny „Musí se přehodnotit systém trasování nesymptomatických lidí. Musí se také upravit metodika, zda je opravdu nutné obvolávat všechny druhé nebo třetí kontakty nakaženého,“ řekl České televizi člen řídícího týmu chytré karantény Petr Šnajdárek.

Se změnami v systému trasování souhlasí i hlavní hygienička Jarmila Rážová. Podle ní by lidé, kteří se potkali s nakaženým člověkem, ale nemají příznaky, nemuseli do karantény.

„Měli by být ale poučeni o tom, jak se chovat a eventuálně by si mohli nainstalovat novou aktualizaci aplikace eRouška, která by měla být v dohledné době spuštěna,“ řekl Rážová ČT.



Hygienici by tak nově kontaktovali jen nejbližší okolí nakaženého. Dále by pak sledovali pouze kontakty, u kterých se vyskytnou symptomy nákazy covidem-19.

Změna pravidel trasování je možná i proto, že se zvyšujícím se počtem nových případů dramaticky nestoupá počet nakažených ve vážném stavu. „Situace je pod kontrolou. Pořád platí to, že 80 procent pacientů má mírné nebo žádné příznaky,“ uvedla v sobotu primářka kliniky infekčních nemocí v pražské Nemocnici Na Bulovce Hana Roháčová.

Podle ní by si společnost měla zvyknout zařazovat covid mezi již běžná infekční onemocnění a přistupovat k němu, v případě že jde o lehký průběh, jako k běžné chřipce. Vyležet se tedy a brát léky na snížení teploty a proti bolesti.

Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví je v nemocnicích hospitalizováno 204 pacientů, 52 z nich v těžkém stavu.

V případě, že by se přestali dohledávat lidé, kteří přišli s nakaženým do styku, ale nemají žádné příznaky, by se mohl také značně snížit oficiální denní přírůstek nových případů.

Epidemiolog a vládní zmocněnec pro zdravotnictví Roman Prymula o tom však nechtěl spekulovat. „Myslím, že dělat závěry je ještě velmi předčasné a o novém modelu se bude ještě diskutovat,“ napsal iDNES.cz . Ani šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová nechtěla komentovat, zda by se to projevilo na množství testů.

Praze vypomohou hygienici z regionů

V pátek Jágrová označila situaci s trasováním za tristní, hygienici podle ní nestíhají obvolat všechny kontakty nakažených. „My se velmi omlouváme, ale nejsme prostě schopni to zvládat,“ řekla s tím, že na jednoho nakaženého je i třicet kontaktů.

V reakci na to se v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dohodl s řediteli krajských hygienických stanic, že Praze vypomohou nevytížení pracovníci z jiných krajů. „Díky chytré karanténě je možné, aby si hygienici navzájem na dálku pomáhali,“ vysvětlil Vojtěch.

Praha je v současnosti jedním z nejvíce zasažených regionů v zemi. Ve městě se podle údajů ministerstva zdravotnictví objevilo za posledních sedm dní zhruba 72 nových případů covidu-19 v přepočtu na každých 100 tisíc obyvatel. Denní nárůst nakažených v hlavním městě v neděli počtvrté v řadě překonal stovku.

Covidový semafor stupeň 0

Nulové nebo zanedbatelné riziko stupeň I

Výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu stupeň II

Počínající komunitní přenos v ČR stupeň III

Narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR