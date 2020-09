Na podzim může přijít malér, varuje před množstvím hospitalizovaných Balík

V březnu jste léčil první pacienty s těžkým průběhem covid-19. Hodně se mluví o tom, jestli koronavirus nemá i nějaké dlouhodobé následky. Jak jsou tedy na tom tito pacienti nyní?

Vypadá to, že jsou vyléčeni. Co víme, mají docela slušnou kvalitu života. Snažili jsme se všemožně, aby následky měli co nejmenší. Nemám zatím statistický soubor, ale podle zpráv, které mám, a individuálních návštěv pacientů, kteří u nás byli, to vypadá, že následky se příliš neliší od dlouhodobých následků chřipky.

Těžké formy virových onemocnění léčíme dlouhodobě a pacienty, které vyléčíme z těžkého stavu, s těžkým zápalem plic i s potřebou mimotělního oběhu ECMO, potom dlouhodobě sledujeme. Následky chřipky jsou někdy devastující a dlouhodobé. Zatím nemám důvod si myslet, že by dlouhodobé následky covidu-19 byly příliš odlišné od dlouhodobých následků chřipky.

A to jsou jaké následky?

Jde především o únavový syndrom, nervo-svalové onemocnění, to znamená bolesti svalů, kloubů, dále dušnost, nespecifické bolesti hlavy a na hrudníku a nechutenství. Následkem těžké chřipky mohou mít lidé potíže s dýcháním při zvýšené fyzické zátěži.

Pokud byste tedy dnes měl porovnat covid-19 a chřipku, jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Velký rozdíl je v nakažlivosti. Pacientů je mnohem více než pacientů s chřipkou. Dále v zánětu cévní stěny a v potřebě ředit pacientům krev. Nakažení mohou trpět zvýšeným počtem žilních a někdy i arteriálních trombóz. To se projevuje především na orgánech, které jsou velmi dobře prokrvené. Síť cév utrpí poškození a z toho potom vznikají orgánové problémy, se kterými média již někdy pracují jako zveřejňovaná poškození plic, srdce či mozku. To u chřipky tolik nevídáme.

V médiích se objevily názory, že virus mutuje a slábne. Je tomu tak?

Nemáme k tomu data, jsou to spíše spekulace. Já si spíše myslím, že se mění infekční dávka. Když je teplo a je více ultrafialového záření, je infekční dávka menší. To znamená, že se s tím lidé za tohoto počasí spíše poperou, než když bude vlhko a větší zima. Poté se virus namnoží do vyšší infekční dávky a postižení pacientů může být větší.

Mění se nějak chování viru?

Ne. Vidíte sama, že příznaky u většiny populace nejsou skoro žádné. Řekněme, že polovině lidí to nedělá vůbec nic a diví se, že musí do karantény. Mimo jiné, kdyby se testovalo pořádně a pořád, možná bychom celou karanténu mohli zrušit. Lidé by se po kontaktu s nakaženým mohli průběžně testovat a přitom by dál mohli fungovat ve svých zaměstnáních. Samozřejmě při dodržování nějakého rouškového a hygienického režimu. Protože karanténa je devastující pro spoustu organizací, od škol až po firmy. Myslím si, že příznakově se to moc nemění a jak to prochází mladšími pacienty, je vidět, že spoustě lidí to nedělá vůbec nic.

Virus je tady s námi již nějakou dobu, vy jste se setkal již s velkým množstvím pacientů. Bude léčba na podzim jednodušší, když vezmu v potaz, že nyní již virus lépe známe?

Nebude. Myslím si, že to bude stejný malér, jako byl v březnu. Pořád máme akorát symptomatickou léčbu, léčíme jen jednotlivé orgánové poruchy, ale nemáme žádný zázračný lék, který by ten virus zastavil. Máme remdesivir, máme nějaké léky, které můžou podpořit imunitu. Nyní daleko víc záleží na kvalifikaci lékaře a sehranosti týmu než na nějakém konkrétním léku.



Aktivní případy pacientů s covid-19 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 123 62,8 Případů 7. 9. 7 Potvrzené případy 217 110,8 Vyléčených 94 48,0 Mrtvých 0 0,0 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 20 32,5 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 64 104,0 Vyléčených 44 71,5 Mrtvých 0 0,0 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 23 25,4 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 77 84,9 Vyléčených 54 59,5 Mrtvých 0 0,0 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 23 32,1 Případů 7. 9. 3 Potvrzené případy 80 111,8 Vyléčených 57 79,6 Mrtvých 0 0,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 32 62,8 Případů 7. 9. 1 Potvrzené případy 131 257,0 Vyléčených 94 184,4 Mrtvých 5 9,8 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 64 90,4 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 128 180,9 Vyléčených 63 89,0 Mrtvých 1 1,4 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 83 80,9 Případů 7. 9. 7 Potvrzené případy 173 168,6 Vyléčených 90 87,7 Mrtvých 0 0,0 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 236 61,9 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 855 224,2 Vyléčených 613 160,7 Mrtvých 6 1,6 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 98 43,6 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 251 111,7 Vyléčených 152 67,7 Mrtvých 1 0,4 Blansko absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 72 66,0 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 128 117,3 Vyléčených 56 51,3 Mrtvých 0 0,0 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 20 17,2 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 224 192,6 Vyléčených 188 161,7 Mrtvých 16 13,8 Hodonín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 209 135,8 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 322 209,2 Vyléčených 110 71,5 Mrtvých 3 1,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 35 37,9 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 120 130,0 Vyléčených 85 92,1 Mrtvých 0 0,0 Znojmo absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 13 11,4 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 160 139,9 Vyléčených 147 128,6 Mrtvých 0 0,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 41 35,7 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 146 127,2 Vyléčených 102 88,8 Mrtvých 3 2,6 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 12 13,6 Případů 7. 9. 2 Potvrzené případy 89 100,9 Vyléčených 77 87,3 Mrtvých 0 0,0 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 54 58,9 Případů 7. 9. 1 Potvrzené případy 394 430,0 Vyléčených 304 331,8 Mrtvých 36 39,3 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 71 62,5 Případů 7. 9. 12 Potvrzené případy 252 221,8 Vyléčených 175 154,0 Mrtvých 6 5,3 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 33 34,8 Případů 7. 9. 1 Potvrzené případy 209 220,2 Vyléčených 172 181,2 Mrtvých 4 4,2 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 67 92,7 Případů 7. 9. 16 Potvrzené případy 114 157,7 Vyléčených 47 65,0 Mrtvých 0 0,0 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 117 105,6 Případů 7. 9. 14 Potvrzené případy 202 182,3 Vyléčených 84 75,8 Mrtvých 1 0,9 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 77 65,2 Případů 7. 9. 4 Potvrzené případy 158 133,7 Vyléčených 81 68,6 Mrtvých 0 0,0 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 65 39,6 Případů 7. 9. 4 Potvrzené případy 247 150,4 Vyléčených 181 110,2 Mrtvých 1 0,6 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 21 26,2 Případů 7. 9. 1 Potvrzené případy 78 97,4 Vyléčených 54 67,5 Mrtvých 3 3,7 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 54 49,1 Případů 7. 9. 3 Potvrzené případy 172 156,4 Vyléčených 118 107,3 Mrtvých 0 0,0 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 18 22,7 Případů 7. 9. 5 Potvrzené případy 84 105,8 Vyléčených 65 81,9 Mrtvých 1 1,3 Trutnov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 47 39,8 Případů 7. 9. 8 Potvrzené případy 93 78,8 Vyléčených 45 38,1 Mrtvých 1 0,8 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 20 19,4 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 60 58,1 Vyléčených 40 38,7 Mrtvých 0 0,0 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 43 47,4 Případů 7. 9. 2 Potvrzené případy 192 211,8 Vyléčených 146 161,0 Mrtvých 3 3,3 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 92 52,4 Případů 7. 9. 6 Potvrzené případy 307 174,8 Vyléčených 213 121,3 Mrtvých 2 1,1 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 36 48,6 Případů 7. 9. 3 Potvrzené případy 110 148,5 Vyléčených 72 97,2 Mrtvých 2 2,7 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 11 12,0 Případů 7. 9. 2 Potvrzené případy 44 48,0 Vyléčených 32 34,9 Mrtvých 1 1,1 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 109 61,8 Případů 7. 9. 11 Potvrzené případy 424 240,6 Vyléčených 305 173,1 Mrtvých 10 5,7 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 65 42,9 Případů 7. 9. 10 Potvrzené případy 276 182,1 Vyléčených 204 134,6 Mrtvých 7 4,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 128 40,0 Případů 7. 9. 20 Potvrzené případy 1040 324,9 Vyléčených 877 273,9 Mrtvých 35 10,9 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 49 19,9 Případů 7. 9. 13 Potvrzené případy 2305 935,8 Vyléčených 2243 910,6 Mrtvých 13 5,3 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 141 65,7 Případů 7. 9. 22 Potvrzené případy 1233 574,4 Vyléčených 1080 503,1 Mrtvých 12 5,6 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 91 38,6 Případů 7. 9. 4 Potvrzené případy 900 382,2 Vyléčených 787 334,2 Mrtvých 22 9,3 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 54 49,7 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 202 185,9 Vyléčených 148 136,2 Mrtvých 0 0,0 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 18 13,9 Případů 7. 9. 2 Potvrzené případy 133 102,7 Vyléčených 114 88,0 Mrtvých 1 0,8 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 20 16,6 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 101 83,9 Vyléčených 81 67,3 Mrtvých 0 0,0 Jeseník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 8 21,1 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 19 50,0 Vyléčených 11 29,0 Mrtvých 0 0,0 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 122 69,5 Případů 7. 9. 12 Potvrzené případy 377 214,9 Vyléčených 251 143,1 Mrtvých 4 2,3 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 81 77,4 Případů 7. 9. 16 Potvrzené případy 221 211,3 Vyléčených 139 132,9 Mrtvých 1 1,0 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 108 103,5 Případů 7. 9. 19 Potvrzené případy 190 182,1 Vyléčených 79 75,7 Mrtvých 3 2,9 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 40 28,9 Případů 7. 9. 13 Potvrzené případy 161 116,4 Vyléčených 118 85,3 Mrtvých 3 2,2 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 7 12,9 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 65 119,6 Vyléčených 57 104,9 Mrtvých 1 1,8 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 48 60,0 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 127 158,8 Vyléčených 79 98,8 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 126 64,9 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 320 164,7 Vyléčených 192 98,8 Mrtvých 2 1,0 Rokycany absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 27 54,7 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 51 103,3 Vyléčených 24 48,6 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 41 64,6 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 111 174,8 Vyléčených 63 99,2 Mrtvých 7 11,0 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3 4,8 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 369 594,6 Vyléčených 358 576,8 Mrtvých 8 12,9 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 19 22,0 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 188 217,6 Vyléčených 166 192,1 Mrtvých 3 3,5 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1889 142,6 Případů 7. 9. 144 Potvrzené případy 5987 452,1 Vyléčených 3985 300,9 Mrtvých 113 8,5 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 18 32,4 Případů 7. 9. 8 Potvrzené případy 58 104,4 Vyléčených 40 72,0 Mrtvých 0 0,0 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 149 89,5 Případů 7. 9. 42 Potvrzené případy 375 225,2 Vyléčených 220 132,1 Mrtvých 6 3,6 Mělník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 83 75,9 Případů 7. 9. 20 Potvrzené případy 291 266,2 Vyléčených 206 188,5 Mrtvých 2 1,8 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 43 33,0 Případů 7. 9. 14 Potvrzené případy 188 144,2 Vyléčených 144 110,5 Mrtvých 1 0,8 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 42 41,6 Případů 7. 9. 12 Potvrzené případy 218 216,1 Vyléčených 174 172,5 Mrtvých 2 2,0 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 76 74,1 Případů 7. 9. 9 Potvrzené případy 275 268,0 Vyléčených 198 192,9 Mrtvých 1 1,0 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 24 31,7 Případů 7. 9. 3 Potvrzené případy 148 195,2 Vyléčených 124 163,5 Mrtvých 0 0,0 Benešov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 51 51,3 Případů 7. 9. 19 Potvrzené případy 202 203,2 Vyléčených 150 150,9 Mrtvých 1 1,0 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 113 98,2 Případů 7. 9. 13 Potvrzené případy 246 213,7 Vyléčených 131 113,8 Mrtvých 2 1,7 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 101 106,3 Případů 7. 9. 24 Potvrzené případy 260 273,5 Vyléčených 158 166,2 Mrtvých 1 1,1 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 97 65,0 Případů 7. 9. 24 Potvrzené případy 499 334,1 Vyléčených 398 266,5 Mrtvých 4 2,7 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 150 81,0 Případů 7. 9. 24 Potvrzené případy 593 320,2 Vyléčených 438 236,5 Mrtvých 5 2,7 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 47 36,3 Případů 7. 9. 4 Potvrzené případy 107 82,6 Vyléčených 60 46,3 Mrtvých 0 0,0 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 25 20,0 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 96 76,8 Vyléčených 70 56,0 Mrtvých 1 0,8 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 21 18,8 Případů 7. 9. 3 Potvrzené případy 83 74,3 Vyléčených 57 51,0 Mrtvých 5 4,5 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 25 20,9 Případů 7. 9. 2 Potvrzené případy 355 296,7 Vyléčených 320 267,4 Mrtvých 10 8,4 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 31 35,8 Případů 7. 9. 2 Potvrzené případy 87 100,4 Vyléčených 53 61,1 Mrtvých 3 3,5 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 45 34,9 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 129 99,9 Vyléčených 83 64,3 Mrtvých 1 0,8 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 25 20,9 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 155 129,9 Vyléčených 130 108,9 Mrtvých 0 0,0 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 28 26,6 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 89 84,5 Vyléčených 61 57,9 Mrtvých 0 0,0 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 140 98,4 Případů 7. 9. 3 Potvrzené případy 417 293,2 Vyléčených 275 193,4 Mrtvých 2 1,4 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 18 12,6 Případů 7. 9. 1 Potvrzené případy 99 69,1 Vyléčených 81 56,5 Mrtvých 0 0,0 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 78 40,7 Případů 7. 9. 0 Potvrzené případy 289 150,8 Vyléčených 209 109,1 Mrtvých 2 1,0

Zdroj: data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím Mapa je obarvena podle počtu aktivních případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím veřejné tabulky , historie stránek KHS na Githubu , mrtví doplňovaní podle otevřených dat , tudíž nemusí být aktuální.

Za poslední týden stoupl počet hospitalizovaných s covidem-19 v České republice o 33 procent, ze 153 na 204. Počet lidí v těžkém stavu zase stoupl ze 35 na 52. Čím to je?



Na jaře jsme zařízli celou republiku a vytvořili jsme si tady jakousi bariérami ošetřenou oblast, kdy jsme zastavili šíření viru. Ale pokud to tady nechceme úplně ekonomicky a sociálně zlikvidovat, tak je jasné, že k navrácení se do života musíme ty bariéry povolit. Tady lze těžko mluvit o druhé vlně, on pořád dobíhá náraz jara, který jsme zabrzdili díky epidemiologickým opatřením. Je logické, že nárůst počtu nakažených se promítne i do počtu hospitalizovaných. Na druhou stranu je třeba říct, že systém to zatím pobírá velmi dobře.

Podle dat se nyní pohybuje podíl hospitalizovaných na počet nemocných mírně nad dvěma procenty. Na jaře to přitom bylo téměř dvanáct procent. Říkáte, že se infekční dávka mění v souvislosti s počasím. Dá se tedy očekávat, že podíl hospitalizovaných na podzim zase stoupne?

Myslím si, že ano. Máme teď stav, kdy je infekční dávka zřejmě menší, ale je tam i druhý faktor. V současnosti se virus šíří spíše v mladších věkových skupinách a postihuje spíše lidi, kteří to mají asymptomaticky či s velmi malými potížemi. Když otevřou školy, také se to promítne do rychlejšího šíření viru. Naprostá většina dětí i pedagogů bude asymptomatická, ale když si to najde rizikového pacienta, nebude to dobré.

U vás na jednotce již pozorujete nějaký rozdíl oproti létu?

V létě jsme měli pacientů málo. Teď jich máme o něco víc, ale pořád to není žádné drama. Nyní se u nás léči dva pacienti na nižší úrovni péče, další čtyři na vyšší úrovni, přičemž jednoho z nich budeme uzdraveného dnes (v pondělí, pozn. red.) propouštět. Myslím, že kapacity na podzim budou dostatečné, systém je již nyní nastavený tak, že z hlediska pobrání pacientů by to mělo fungovat.

U těžkých případů, po jak dlouhé době od nákazy dojde průměrně k hospitalizaci? Ptám se právě s ohledem na rostoucí počty nakažených, tedy za jak dlouho se může tento nárůst z posledních dnů projevit v počtu hospitalizací?

Dostáváme lidi ve velmi širokém rozmezí počtu dnů od prvních příznaků. U některých to je třeba pět dnů, u jiných patnáct. Inkubační doba viru se ale malinko zkracuje, dostáváme se pomalu ke třem až čtyřem dnům. Také se ale s nákazou pacienti různé dlouho perou, třeba až tři týdny.

Pan prezident Zeman i pan premiér Babiš tvrdí, že je nezajímají počty nakažených, ale počty mrtvých. Co zajímá vás?

Mě zajímají počty přijatých do nemocnice a počty závažně nemocných.

Velkým tématem jsou nyní roušky. Pomáhá jejich nošení se zvládáním epidemie?

Plošně ne. Cíleně v určitých prostorech, jako je hromadná doprava či další uzavřené prostory, kde se potkává mnoho lidí, ano. Nemá ale smysl, aby s tím lidi chodili po ulici či jezdili na kole.

Poslední otázka – co říkáte na lidi, co nosí roušku pod nosem?

Já si myslím, že i tak to má smysl. Virus člověk nejvíce roznáší tím, že mluví. Tím, že má překrytý nos, chrání jak sebe, protože nosem se typicky nadechujeme, tak při eventuálním posmrkávání i svoje okolí. Ideální je tedy mít ji i přes nos, hlavně je to nutné, pokud vám něco je. Jsou ale lidé, kteří mají různé potíže se sliznicemi a určité zdravotní problémy, které se budou eskalovat tím, že si vysuší sliznici nezřízeným používáním roušky. A takto oschlá, a tedy imunitně oslabená sliznice je ideální pole pro to, aby se na ni chytil třeba koronavirus. Čili já nikomu nevytýkám to, že má roušku jen přes pusu, pokud mu nic není.