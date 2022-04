Stěžují si, ale neznají hodnotu peněz, říká pracovník uprchlického centra

„Mezi ukrajinskými uprchlíky u nás převládají ženy ve věku třicet až čtyřicet let s dětmi do deseti let věku. Úplné rodiny se vyskytují výjimečně,“ popisuje vedoucí zařízení Gabriela Milotová, jací lidé přichází do střediska pro uprchlíky ve Vyšních Lhotách. Nyní jich zde bydlí zhruba 170, počty se mění ale každý den, někteří odjíždí, další zase hasiči přiváží autobusy z krajského centra.

Všichni uprchlíci po příchodu prochází lékařskou prohlídkou. Než fyzická zranění, jsou podle ředitele zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra Miroslava Červenky častější spíše posttraumatické stavy a covid se zatím mezi uprchlíky nevyskytl. Pro péči o děti zajistilo uprchlické středisko pediatričku, která sem dojíždí z nedalekého města.