V kostele v Pavlovcích nad Uhom na slovensko-ukrajinské hranici nedaleko Užhorodu přežívá padesátka Romů, kteří utekli z Ukrajiny před válkou. Chtěli zamířit do České republiky, ale rozmysleli si to a nyní čekají na odvoz do Německa. Rozmysleli si to stejně jako už minimálně čtyři sta jiných Romů, kteří původně přijeli do Česka, ale nakonec pokračovali dál na západ.