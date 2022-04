Česko má dvojí metr na uprchlíky. Ukrajinští Romové často končí v detenci

Zatímco pro etnické Ukrajince se hledá důstojné bydlení, skupiny Romů míří ve velkém do bývalého detenčního zařízení ve Vyšních Lhotách. Proti postupu se bouří lidskoprávní organizace i lidé, kteří Romy do Česka evakuovali. Stěžují si i místní, a to na chování Romů. Vnitro sice segregaci odmítá, ale slibuje změnu.