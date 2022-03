Poslanci projednají pomoc Ukrajincům prchajícím před Putinovou válkou

Jednorázově by měla být dávka uprchlíkům vyplacena „automaticky“ za měsíc, ve kterém bylo uděleno speciální vízum. Pokud se jejich materiální situace nezlepší, budou si o tuto dávku moci požádat i v dalších měsících.



„Humanitární dávka je určena pro lidi, kteří u nás hledají útočiště před válkou a má jim pomoci hlavně s úhradou základních životních potřeb,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Vláda tento týden kývla na to, že uprchlíci se mohou zaregistrovat do 30 dnů místo tří.

„Hledají bezpečí před válkou a smrtí, která jim hrozí u nich doma. Další stovky tisíc lidí jsou na cestě a nepochybně část jich skončí u nás, protože Česká republika pro ně představuje zemi, která je jim jazykově, kulturně i geograficky blízká, a i protože už tu mají své známé a příbuzné,“ uvedl po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Trojice vládních předloh, které budou zrychleně schvalovat poslanci, se týká i přístupu uprchlík ke zdravotním službám či vzdělávání.

Návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace umožní, že uprchlíci získají oprávnění k pobytu obratem po podání žádosti. Získají i statut státního pojištěnce, pojištění za ně tedy bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání.

Uprchlíkům, kterým bylo uděleno speciální vízum za účelem strpění, mají být přiznána stejná práva a povinnosti pro účely zaměstnanosti, jakými disponují cizinci s povoleným trvalým pobytem. Nebudou tedy pro zaměstnání potřebovat žádná další povolení, a to ani ze strany jejich zaměstnavatelů, nebudou se na ně vztahovat ani platné kvóty. Děti běženců by mohly navštěvovat dětské skupiny a uprchlíci s postižením či ve vyšším věku by mohli zdarma využívat sociální služby.

Děti uprchlíků z Ukrajiny budou moci podat přihlášku na maturitní obory středních škol až do 5. dubna. Do nematuritních oborů by se mohli hlásit do 8. dubna. Školská předloha se týká i umisťováním ukrajinských dětí do základních a do mateřských škol. Podle dalšího návrhu by do dětských skupin brzy mohly začít chodit i děti ukrajinských uprchlíků.