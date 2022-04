Jsou to mámy s dětmi. Ukrajinských uprchlíků je v Česku už přes 300 tisíc

Počet vydaných víz v posledních týdnech klesá. Na základě víz za účelem dočasné ochrany mohou Ukrajinci v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se dosud nahlásilo téměř 163 tisíc lidí, v neděli jich přibylo 1576. Děti do 15 let, kterých je podle posledních údajů mezi uprchlíky zhruba 35 procent, se registrovat nemusí.

Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Do České republiky dorazilo podle dnešních informací úřadu vlády přes 300 tisíc lidí z Ukrajiny. „Jsou to převážně ženy a děti. Rodiny se rozdělily a otcové zůstávají na Ukrajině, aby bránili svou vlast,“ uvedl úřad.

Ministerstvo vnitra také zveřejnilo video, které přibližuje příběh jedné ukrajinské rodiny rozdělené válkou na Ukrajině. Zájemci jej mohou zhlédnout na webu.

Své domovy muselo kvůli válce na Ukrajině, která začala 24. února ruskou invazí, opustit už 11,4 milionu lidí, z toho 4,4 milionu uteklo do zahraničí. V sobotu o tom informovala ruská verze serveru BBC s odvoláním na údaje Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Nejvíce lidí uprchlo z Ukrajiny přes hranice s Polskem (přes 2,6 milionu), více než 670 tisíc uteklo do Rumunska a přes 405 tisíc do Moldavska. Mnozí z nich poté směřovali podle UNHCR dále na Západ.