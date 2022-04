Části hejtmanů vadí nepřizpůsobiví uprchlíci, kritizují zneužívání dávek

Debatu o nepřizpůsobivých uprchlících vyvolal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Problémem celorepublikovým je navyšující se podíl nepřízpůsobivých,“ napsal na Twitter.

Podle Vondráka se situace musí vyřešit vytvořením ubytovacích kapacit, které budou nastaveny na úrovni Správy uprchlických zařízení. „Byl by tam zvýšený dozor, aby se tyto negativní jevy neprojevovaly. Navrhoval jsem, aby lidé, kteří poruší pravidla soužití, byli převezeni do zařízení k tomu určenému,“ řekl iDNES.cz.

Vondrák odkazoval na zařízení ve Vyšních Lhotách, kam jsou někteří problémoví uprchlíci sváženi. Společně s ostatními hejtmany také dali podnět ministerstvu vnitra, aby se situací zabývalo.

„Čeští občané by měli mít jistotu, že nepřichází další problém, který budeme muset řešit. Musíme zabránit zneužívání poskytovaných dávek a ubytování, které lidé v Zakarpatí třeba takové nemají. Korektnosti okolo už bylo hodně,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický v pořadu 360° na CNN Prima News.

Pokud uprchlíci hovoří maďarsky, stačí se podle něj podívat na mapu, odkud pocházejí. „Jsou z hranice se Zakarpatskou oblastí, kde žádný konflikt není, ale řeší tam vnitřní uprchlickou krizi. Tito lidé pak říkají, že se cítí ohroženi válkou,“ dodal.

Podle šéfa Asociace krajů ČR a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby jde o skupinu lidí, která je velmi těžko kompatibilní, protože má úplně jiné kulturní a hygienické návyky. „Nevím, kde se berou, spousta z nich má maďarské pasy, mluví jenom maďarsky,“ řekl iDNES.cz a dodal, že je těžké složení problémových lidí definovat.

Popsal, že pokud tyto lidi do ubytovacího zařízení vezou policisté nebo hasiči, tak někdy odmítají vystoupit z autobusu nebo se v místě ubytovat. „Když je takové zařízení blízko nějaké vesničky, automaticky to vytváří problémy. Je naivní se tvářit, že to tak není,“ poznamenal Kuba.

Zároveň však upozorňuje, že nepřizpůsobivá skupina není početná. „Není to o velkém počtu, ale o velkých starostech s malým počtem. Z celkového množství 300 tisíc uprchlíků mohou být problémové dva tisíce. Ale stovka takových lidí zabere více sil než tisíce bezproblémových,“ dodal Kuba.

Vlnu těchto příchozích zaznamenali i v Jihomoravském kraji, který hraničí jak s Rakouskem, tak Slovenskem. „Jsme nárazový kraj, takže jich přes nás chodilo hodně. Vnímám ale, že vlna pomalu opadá,“ míní hejtman Jan Grolich.

Počkají si na dávku a zmizí

Spolu s ostatními oslovenými hejtmany sleduje, že někteří z těchto lidí si v České republice počkají na sociální dávku a poté odjedou pryč. Přerozdělování dávek už proto řešili zástupci krajů s vládou.

„Uvažuje se o změnách, aby získání příspěvku nebylo až tak jednoduché. Což mě mrzí, protože většina uprchlíků ty peníze potřebuje,“ poznamenal Grolich s tím, že konkrétní řešení zatím na stole není. Kuba poznamenal, že v současné situaci však příspěvek mohu dostat i lidé, kteří za několik dní „někam zmizí“.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková potvrdila, že o problémech s malou částí uprchlíků ví. O situaci však nehovořila s takovou naléhavostí jako ostatní hejtmani, které redakce iDNES.cz oslovila. Řekla, že se kraj dokáže o uprchlíky včetně těch možných problémových zatím postarat a situaci zvládá.

„Pomáhají nám organizace, které se zabývají menšinami. Máme koordinátory, řešíme s nimi adaptační skupiny. Jde o maminky s dětmi a starší lidi, všichni přišli již v březnu a zůstanou tu nadále,“ řekla Pecková.

Hejtmanka souhlasí s tím, že by situaci měl koordinovat stát za pomoci neziskových organizací. „Těm zase musíme pomoci s financováním, protože to není situace, která by se vyřešila v horizontu několika dnů,“ dodala.

Budu jednat s hejtmany, slibuje Rakušan

Uprchlíci z romské menšiny podle ministra vnitra Víta Rakušana většinou žádají velkokapacitní ubytování, problémem je i to, že často nehovoří ukrajinsky. Jeho resort zaslal šéfovi Asociace krajů Kubovi seznam osmi nemovitostí v různých krajích, které jsou ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Lokálně prověřujeme, zda mají kraje pocit, že by fungovaly,“ řekl Rakušan v pátek při návštěvě krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Liberci. V pondělí chce vicepremiér vytipovaná místa představit romským neziskovým organizacím, k záležitosti se ještě mají vyjádřit zástupci úřadu vlády. „Pokud na tom bude shoda, začneme tyto kapacity během 14 dnů obsazovat,“ dodal.

Rakušan už dříve upozornil na to, že část romských běženců tvoří lidé s maďarskými pasy, kteří podle společných unijních pravidel nemají nárok na pomoc v Česku, ale měli by o ni žádat v Maďarsku. Totéž se týká i lidí, kteří mají ukrajinský, ale ještě nějaký další pas, zmínil dnes Rakušan. Jde například o případy uprchlíků s polským občanstvím.

Ministerstvo vnitra doposud vydalo přes 300 tisíc víz s dočasnou ochranou. Zhruba dvě pětiny příchozích jsou děti, téměř čtyři pětiny dospělých tvoří ženy. Uprchlíkům z Ukrajiny speciální vízum umožní žádat o humanitární dávku 5 tisíc korun.

Zároveň získají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování. Víza mohou získat uprchlíci z válečných oblastí i lidé z Ukrajiny, kteří v Česku už žijí s povolením k přechodnému pobytu.