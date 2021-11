Prymula: Bez zásadních opatření bude vzestup viru razantní. Musí se jednat rychle

Vláda plánuje příští týden přijmout významná proticovidová opatření. Úvahy se ubírají směrem k omezením, která jsou podobná těm v Rakousku, kde na sportovní a kulturní akce či do restaurací nestačí test, ale pouze doklad o očkování nebo prodělané nemoci. Dává vám takové podobné opatření smysl i v České republice?

Je to jedna z cest, jak omezit kontakty kategorie očkovaní versus neočkovaní. Uvidíme, jak to bude fungovat, je to nicméně opatření, které poměrně polarizuje společnost.

Společnost je polarizovaná, opatření, která mohou něco vyřešit, jsou odmítána velkou skupinou obyvatelstva. A když se to nechá běžet, jak to vypadá, hrozí přetížení kapacity nemocnic.