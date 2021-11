Z očkovacího centra v Jihlavě utíkali lidé bez vakcíny, ale s certifikátem

Očkovací centrum v jihlavských Hruškových Dvorech je největším na celé Vysočině. V době největšího náporu si tam chodilo pro vakcínu až tisíc lidí denně. A zájem znovu stoupá v těchto dnech, denně tam aplikují stovky dávek.



Během listopadu už však zdravotníci zaznamenali také dvanáct případů, kdy neproběhlo vše zcela hladce.



„V prvním listopadovém týdnu se nám stalo, že na konci směny nám zbylo o osm vakcín více, než bylo vydáno certifikátů o očkování,“ informovala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Nepoměr byl personálu centra podezřelý, tak se na něj zaměřil. Tento týden pak v centru odhalili další čtyři případy, které považují za podvod. Na rozdíl od týdne předchozího lidi, kteří si nenechali vakcínu aplikovat, doslova chytili a znají jejich totožnost.



„Zvažujeme podání trestního oznámení,“ podotkla Zachrlová.

Nejdřív se úřaduje, pak aplikuje

Lidé, kteří chtěli potvrzení o očkování, ale vakcínu do těla ne, těžili ze systému, který je v Hruškových Dvorech nastaven. Zájemce o očkování nejprve s personálem vyplní v počítači příslušné dokumenty a zaregistruje se. Už tento proces ale končí vydáním potvrzení.

Teprve pak je klient poslán do příslušné očkovací kóje. Tam čeká sestra s jehlou a proběhne samotná aplikace vakcíny. Víc se v kóji už neřeší.



Jenže právě do kóje už někteří lidé nedošli. „Většinou se vymluvili, že nutně potřebují na toaletu. Z centra přitom odešli,“ popsala mluvčí nemocnice.

Klient nabízel úplatek, když nebude očkován

Osm lidí, kteří utekli v minulém týdnu, už nikdo nezjistí. Personálu očkovacího centra se však podařilo odhalit další čtyři, kteří se o to pokusili v posledních dnech. Ti by nyní mohli mít co vysvětlovat policii. V jejich jednání je možné spatřovat znaky podvodu.

Podle Moniky Zachrlové dokonce očkovací centrum eviduje jeden případ, kdy klient sestře, která vakcinaci provádí, nabízel úplatek za to, že ho ve skutečnosti očkovat nebude. I tento člověk si už předtím vyzvedl potvrzení.

„Že k takovému jednání docházelo, slyším poprvé,“ reagoval ve čtvrtek ráno překvapený krajský náměstek pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

„Nemám žádné informace, že by se něco podobného dělo i někde jinde v kraji. Ale asi se dalo očekávat, že když stoupá tlak na očkování, budou podobné praktiky někteří jedinci zkoušet,“ dodal.

Zmínil při tom, že při uplatnění takto podvodně získaného certifikátu záleží na vakcíně, kterou si „zájemce“ nechá zapsat. Aby se například v aplikaci Tečka mohl potvrzením prokazovat, musí se jednat o jednodávkovou vakcínu Janssen.

„Když si nechá zapsat dvoudávkovou, certifikát se do ukončení vakcinace a tudíž podání i druhé dávky bude tvářit, jako neplatný. Že byla podána jen jedna dávka, bude napsáno i v papírové podobě,“ upozorňuje Novotný.

Posílili dohled, ve hře je i změna systému

Jak potvrdila Monika Zachrlová, na podobné pokusy o podvod je už nyní jihlavské očkovací centrum připraveno. Posílilo směny tak, aby byl dohled nad pacienty, kteří odcházejí od registrace do jednotlivých kójí.

„Už nebude možné si mezi tím ani dojít na toaletu. Samotná aplikace vakcíny zabere deset vteřin, to musí člověk vydržet,“ konstatovala mluvčí nemocnice.

Podle Novotného se navíc vedení úřadu a nemocnice zamyslí nad změnami v celém postupu očkování v Hruškových Dvorech. Ve hře je i možnost, že lidé do budoucna potvrzení obdrží až poté, co dojde k fyzické aplikaci vakcíny.

Na jiných místech, kde se na Vysočině očkuje, tento problém není. Vakcína se podává ve zdravotnických zařízeních přímo v ordinacích. Z nich není možné po registraci nepozorovaně či alespoň anonymně odejít.