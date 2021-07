Jihlava otevře očkovací centrum pro neregistrované na čtyři dny v týdnu

Očkování bez registrace v Kraji Vysočina KDE: Velké očkovací centrum Jihlava - Hruškové Dvory 123 KDY: Úterý 27. 7. 2021 v době od 13 do 18 hodin

Čtvrtek 29. 7. 2021 v době od 7 do 13 hodin

Sobota 31. 7. 2021 v době od 7 do 13 hodin

Neděle 1. 8. 2021 v době od 7 do 13 hodin KDO: Osoby starší 18 let

ČÍM: Vakcína Janssen firmy Johnson & Johnson S sebou: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, ideálně i vyplněný dotazník (k dispozici na ockovanivysocina.cz) Zdroj: Kraj Vysočina