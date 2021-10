O očkování na Vysočině stoupl zájem, v Meziříčí se na všechny nedostalo

Festival dokumentů začal, ale svatý Martin nebude Mezinárodní festival dokumentárních filmů má testovací místo v jihlavské Divadelní ulici. Dvě velké kulturní akce v Jihlavě, v téměř stejném termínu, kterých se účastní tisíce lidí. Jedna se konat bude a druhá ne. „V čem je rozdíl? Těšili jsme se na akci pro rodiny s dětmi,“ ptají se lidé na sociálních sítích, když komentují, že se ani letos kvůli koronaviru neuskuteční oblíbený průvod svatého Martina, zatímco Mezinárodní festival dokumentárních filmů včera odstartoval. Důvodem jsou epidemická opatření a především jejich dodržování. V předchozích letech svatomartinský průvod v ulicích krajského města sledovalo pět až 7 tisíc lidí. Nyní by jich mělo být podle pravidel do dvou tisíc. „Na Masarykově náměstí není možné zajistit omezený počet návštěvníků a kontrolu očkovacích certifikátů, klinických příznaků či testování,“ vypočítává radní města Silvie Čermáková důvody, které stoply přípravy akce. Zároveň poznamenala, že průvod se chystal do posledních okamžiků a byl už znám i jeho program. To Mezinárodní festival dokumentárních filmů, který včera odstartoval, má i svůj vlastní testovací stan pro odběr PCR a antigenních testů. „Spojili jsme se s agenturou, která zajišťuje kulturní akce z hlediska testování. Podíleli se například i na karlovarském filmovém festivalu,“ připomíná ředitel přehlídky Marek Hovorka. Do festivalových kinosálů a na další části programu jsou vpouštěni jenom osoby, které prokážou bezinfekčnost. A to buď certifikátem o ukončeném očkování, nebo platným negativním výsledkem testu. „Kdo podmínky splní, dostane na akreditaci barevnou nálepku. Pro každý den je jiná barva a není jednoduché je padělat. Nutná je i rouška ve všech uzavřených prostorách,“ říká Hovorka. Na to, jak organizátoři festivalu jednotlivá nařízení dodržují, chtějí dohlédnout i hygienici. Ti se dle slov krajské epidemioložky Hany Pavlasové chystají na akci dělat namátkové kontroly.