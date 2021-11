Vláda schválila testování ve školách. Řeší, zda už nemá stačit negativní test

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na kulturní a sportovní akce nebo i do restaurací a fitness by podle plánů vlády a epidemiologů, kteří jí radí, mohli obdobně jako v Rakousku jen lidé, kteří mají očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával jen přesnější PCR test. Konečné rozhodnutí o tom má padnout v úterý.



Jako v Rakousku, bez uznávání testů, od 29.11. ?

Přísnější opatření by mohla platit od 29. listopadu. Online o tom od 8:00 po skončení jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jedná s opozicí, která sestavuje novou vládu Petra Fialy z ODS. Tisková konference po jednání vlády a s Anticovid týmem koalice Spolu bude na ministerstvu zdravotnictví. Je předběžně ohlášena na 9:30.



Ve školách se děti testovaly na covid-19 plošně v celém Česku na začátku školního roku a poté lokálně 1. a 8. listopadu v nejpostiženějších okresech. Jedno kolo lokálního testování se uskuteční ještě v pondělí 15. listopadu ve 23 okresech.

Robert Plaga @RobertPlaga Schváleno. 22. a 29. listopadu proběhne v celé ČR testování žáků základních a středních škol Ag testy. Ty budou ze skladů @rezervy_SSHR do škol distribuovány prostřednictvím HZS v průběhu příštího týdne. oblíbit odpovědět

O pokračování testování ve školách dlouhodobě usilovalo ministerstvo školství, podporuje to i skupina MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala. Naopak ministerstvo zdravotnictví to odmítalo, podle něj výrazně nepomáhá, když je virus už v celé populaci.