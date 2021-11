První dávku očkování má už 70 % dospělých Čechů, zájem se zvyšuje

Resort zdravotnictví vyvíjí na neočkované čím dál tím silnější tlak poté, co opět rostou počty nakažených koronavirem. Zatímco minulý týden nové denní přírůstky atakovaly hranici deseti tisíc nakažených, v úterý a ve středu odhalily laboratoře 14,5, respektive 13,5 tisíc nakažených.



Vládě tak dochází trpělivost, už v pátek by měla jednat o dalším zpřísnění. Odborníci mluví o možnosti lockdownu či konci uznávání antigenních testů po vzoru Rakouska. Ve hře by ale mohl být i konec PCR testů k prokázání bezinfekčnosti ke vstupu do restaurací či na akce.



„Pokud by se situace nelepšila, tak bychom museli přistoupit k dalšímu zpřísnění režimových opatření. Nechceme jít cestou lockdownu. Šlo by o přísnější prokazování O-T-N, případně i bez režimu testů, tedy pouze očkování nebo prodělání nemoci. Ale to by nastalo až v případě dalšího vývoje,“ varoval nedávno Adam Vojtěch.



Zájem o očkování opět sílí, testujeme nejvíce

Po letních měsících, během nichž byl denní přírůstek očkovaných okolo 80 až 100 tisíc lidí, začal zájem o vakcínu proti covidu-19 začátkem září slábnout. Po sérii omezení pro antivaxery, například formou zkrácení platnosti testů či jejich plným hrazením, počty očkovaných opět rostou.

Byť je z tabulky níže zřejmé, že aktuální týden je v očkování slabší než ten minulý, jde stále o stoupající tendenci oproti začátku září.



Nejvíce za poslední týden očkovali ve Fakultní nemocnici v Ostravě - Porubě. Pro první, druhou či posilující třetí dávku si za minulých sedm pdní přišlo 7 734 lidí. Od pondělí obdrželo jednu ze tří dávek 128 752 občanů.

Den Počet očkovaných středa 10. 11. 43 267 úterý 9. 11. 43 087 pondělí 8. 11. 42 398 neděle 7. 11. 8 871 sobota 6. 11. 13 902 pátek 5. 11. 57 412 čtvrtek 4. 11. 51 613 středa 3. 11. 49 832

V danou chvíli má dokončené očkování více než 6,1 milionu obyvatel

(57,5 % - oproti víkendu došlo k nárůstu o 0,2 %). Registrovaných bez rezervovaného termínu je podle dat Ministerstva zdravotnictví asi 73 tisíc a asi 26,5 tisíc lidí čeká na rezervaci konkrétního termínu.

Omezme kontakt mezi lidmi, prosí Prymula

S kritikou dosluhující vlády přispěchal bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, jenž v pořadu Nový den na CNN Prima NEWS nepřímo volal po lockdownu.

„Vláda je v řešení epidemie o dva kroky pozadu. Je nutné přistoupit k opatřením, která budou redukovat kontakty mezi lidmi,“ komentoval nepříznivou situaci Prymula.

Rád by izoloval seniory nebo testoval očkované lidi. Právě tato skupina budí v poslední době velký rozruch - na rozdíl od neočkovaných nemají lidé s dokončeným očkováním povinnost se testovat, přesto mohou být pozitivní nebo vir dál přenášet.