Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijede 16. listopadu do Prahy na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten...

Imunolog Hořejší: Zaveďme dvoutýdenní lockdown a masivně očkujme

Imunolog Václav Hořejší by zavedl dvoutýdenní lockdown, řekl to ve středu v pořadu Benešovský Impuls. Nejlepší by podle...