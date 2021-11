Konec eRoušky? Další nepochopitelný krok této vlády, míní Rakušan

Za dobu svého fungování aplikace upozornila na více než 400 tisíc potenciálně rizikových setkání a doporučila jim pravidla bezpečného chování. Telefonní trasování ve zhruba stejném období od října 2020 do srpna 2021 upozornilo zhruba 1,7 milionu rizikových kontaktů. „Tím přispěla k omezení šíření nákazy a zvládání epidemie,“ uvedla na Twitteru eRouška s tím, že propojením s obdobnými aplikacemi dalších států EU eRouška hlídala také rizikové kontakty s cizinci v Česku i zahraničí.

Epidemiolog Rastislav Maďar pro iDNES.cz však podotkl, že by aplikaci do konce sezony respiračních nákaz nevypínal. „Je zvláštní, když se v rizikovém období tento pomocný nástroj kontroly místo snahy o posílení upadajícího významu a využívání, vypne. Každá pomoc v nepříznivé situaci je dobrá,“ uvedl epidemiolog.



Redakce rovněž oslovila i možného nového ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. „Určitě trváme na tom, že se musí zlepšit příprava trasování i koordinace ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi. Aplikaci eRouška doprovázely už od jejího vydání komplikace, například pozdní, nebo žádné, vyhodnocování rizikových kontaktů uživatele a těsně před ukončením jejího fungování ji aktivně používal zlomek původních uživatelů,“ uvedl pro iDNES.cz Válek.



Měsíční provoz vyšel na půl milionu korun

Podle něj nadále platí, že koalice SPOLU bude hledat cesty k tomu, aby byla schopna efektivně trasovat. „Zatím je ale příliš brzy vyhodnocovat, jestli by k větší efektivitě pomohlo znovu spuštění aplikace. Většina jejich uživatelů už navíc prošla očkováním,“ dodal Válek.

Aplikace celkově vyšla na zhruba 23 milionů korun. „Ve srovnání s trasováním po telefonu jde jen o zlomek nákladů,“ doplnila mluvčí resortu Martina Čovbanová. Ta rovněž podotkla, že provoz aplikace po stabilizaci vývoje vyšel na zhruba půl milionu korun měsíčně.

„Ministerstvo zdravotnictví odůvodňuje konec aplikace jako již nepotřebnou. V době, kdy rapidně stoupají čísla covid pozitivních případů, znovu se zaplňují kapacity nemocnic a hygienické stanice nestíhají trasovat, je krok této vlády opět nepochopitelný,“ řekl pro iDNES.cz předseda STAN Vít Rakušan. Otázkou podle něj tedy je, jak moc efektivní aplikace doopravdy byla.



K okamžiku vypnutí mělo podle odhadu eRoušku aktivní zhruba půl milionu uživatelů, uvedlo dále ministerstvo. Problém podle něj však bylo, že informaci o nákaze do ní vkládaly už jen jednotky či malé desítky uživatelů denně.

„Využívání se významně nezměnilo ani s růstem počtu nakažených v září a říjnu. Hlavní příčinou je pravděpodobně to, že podstatná část uživatelů eRoušky - technologicky gramotní uživatelé, kteří mají zájem pomoci chránit veřejné zdraví, už je očkovaná,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí ministerstva.

Ta současně uvedla, že náhradu za trasovací aplikace ministerstvo nechystá. „Trasování už dávno není jediným nástrojem zvládáni epidemie, kromě plošných opatření a očkování máme i další technické nástroje, vhodné pro aktuální situaci, jako jsou O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc) certifikáty a aplikace Tečka a čTečka,“ zdůvodnila mluvčí resortu.

Pokud jde o hygienické stanice, tak ty podle resortu nadále trasují prostřednictvím telefonních call center na základě výsledků PCR testů. „Tento systém pokrývá celou populaci v Česku. eRouška byla pouze doplňkovým nástrojem, od verze 2.0 nezávislým autonomním varovným systémem, který zahrnoval pouze její uživatele, jejichž počet postupně klesal,“ doplnila mluvčí resortu.

eRouška? Informace čistě pro uživatele

Mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová pro iDNES.cz podotkla, že aplikace nikdy nesloužila KHS jako pomůcka při trasování. „Byly to informace čistě pro uživatele, že se v jejich okolí mohl objevit někdo pozitivní a aby byli obezřetní a sledovali svůj zdravotní stav,“ zdůraznila Šalamunová.

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí v souvislosti s vypnutím aplikace uvedlo, že přechází do „neaktivní“ verze. Současně však zdůraznilo, že v případě potřeby může být aplikace opět zprovozněna. Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) může vydat aktualizaci, která uživatelům umožní opět eRoušku aktivovat.

Mluvčí NAKIT Lukáš Trnka pro iDNES.cz řekl, že to není tak jednoduché. „My jí teoreticky dokážeme zapnout obratem s tím, že znovu bude potřeba si proběhnout schvalovací kolečko. My v tuto chvíli s Googlem a Applem řešíme to, že ji vypínáme. Má to svoje procesy a náležitosti. Když ji budeme chtít hypoteticky zítra pustit, tak ji zapneme v podstatě hned. Otázkou je, jestli nám to zapne hned Google a Apple,“ vysvětlil Trnka. Podle něj totiž závisí i na procesu schvalování, který trvá den nebo dva.

„Ono to není jednoduchý, že by aplikace byla uspaná a my zmáčkli mocné tlačítko a v tu chvíli by naběhla. Teoreticky ano, ale prakticky to nezáleží jenom na nás. Když ji ale budeme chtít zapnout za půl roku, tak kdo ví, jaké budou nové parametry a požadavky - jestli bude třeba potřebovat upravit,“ dodal mluvčí NAKIT Trnka.