Nakažených je opět přes deset tisíc, v nemocnicích pomůže armáda

V porovnání s úterým a středou byl ale čtvrteční nárůst počtu nakažených koronavirem zhruba o 4 000, respektive 3 000 nižší.



Špatná epidemická situace je dál na Moravě a ve Slezsku. Naopak relativně nejlépe je na tom severozápad Čech. Nejhorší je situace stále na Prostějovsku, kde za posledních sedm dní připadá 1 110,56 případů na sto tisíc obyvatel. Dalšími vysoce zasaženými okresy jsou Šumperk s 1 045 případy na sto tisíc obyvatel nebo Olomouc (936).



Roste počet vyočkovaných dávek vakcíny proti covidu. Ve středu zdravotníci podali 43 344 dávek. Od začátku očkování v loňském prosinci ministerstvo zaznamenalo více než 12,7 milionu použitých dávek ochranného očkovacího přípravku.



V nemocnicích je 3 557 pacientů, z toho 501 ve vážném stavu, zhruba stejně jako v předchozích dnech. Proti minulému čtvrtku jich je ale o devět stovek více.

Počet zemřelých s covidem od začátku epidemie se zvýšil na 31.355, ve čtvrtek podle dosavadních dat přibylo 28 nakažených. To je tento týden zatím nejméně, při pozdějších aktualizacích se ale údaj většinou mění. Nejvíce zemřelých v týdnu evidují statistiky zatím za středu, a to 65.



Kvůli horšící se epidemické situaci vláda ANO a ČSSD v demisi od rána projednává návrhy zpřísňujících opatření a podle informací ministra školství Roberta Plagy (za ANO) již schválila plošné testování žáků základních a středních škol antigenními testy, které se uskuteční 22. a 29. listopadu.

Uvažuje se ale také o tom, že by na kulturní a sportovní akce nebo do restaurací mohli jen lidé, kteří jsou proti koronaviru očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Už by nestačilo předložit negativní výsledek testu. Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával jen přesnější PCR test. Návrhy chce kabinet dnes projednat také s experty pětikoalice, která sestavuje příští kabinet. Konečné rozhodnutí má padnout v úterý.