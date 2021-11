AntiCovid tým doporučí nová opatření. Rozhodnout ale musí vláda, řekl Válek

„AntiCovid tým dnes ráno projednal s ministerstvem zdravotnictví nové návrhy opatření vlády. Tyto návrhy následně členové AntiCovid týmu na odpoledním jednání diskutovali,“ představil Válek program pátečního jednání.

Členové odborné skupiny se shodli na návrzích, které předloží k posouzení Národnímu institutu pro zvládnutí pandemie. „Tato skupina odborníků se zástupci AntiCovid týmu se sejde ještě dnes večer a předložené návrhy posoudí také z odborného hlediska,“ informoval v pátek odpoledne mluvčí TOP 09 Vladan Vaněk.



Návrhy, které získají podporu odborného týmu a které se budou shodovat i s politickým postojem, předloží Vlastimil Válek ministru zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi. Poté dojde k jejich zveřejnění.

AntiCovid tým se bude s odborníky z ministerstva zdravotnictví scházet každý pátek, aby konzultovali své názory na další řešení epidemické situace.

„Navrhli jsme postupy, předali jsme naše návrhy a diskutovali jsme o tom, jaké jsou vhodné a uskutečnitelné, aby kroky nezpochybnily soudy. Nenašli jsme žádnou třecí plochu, patrně díky tomu, že jednali odborníci, kterým jde o zvládnutí epidemie,“ řekl Válek. Podle něj jde o základní a pozitivní změnu v komunikaci s ministerstvem.



O konkrétních opatřeních Válek hovořit nechtěl. Řekl ale, že žádný z kroků pro řešení epidemie covidu nemá vyžadovat nouzový stav. Řešení podle něj nemají být drastická. Odborníci pak také posuzovali opatření z hlediska, aby nebyla napadnutelná soudy.



„Je řada modelů a řada cest, které musí být zasazený do komplexní strategie. Nebavíme se o tahu jednou figurkou, jako když se hrají šachy, ale o kompletní strategii tahů,“ řekl Válek a zhodnotil rakouský model v boji proti koronaviru.

„Dlouhodobá rakouská strategie, jejíž součástí je i to, co jste definoval (lockdown, pozn. red.) je jedna z možných strategií, ale my jsme ji už před rokem nezvolili,“ řekl Válek.