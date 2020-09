Maláčová navrhne, aby vláda poslala respirátor a pět roušek i postiženým

Ministři schválili, že uvolní pro seniory nad 60 let 3 miliony respirátorů FFP 2 a 15 milionů roušek. Ty dostanou občané poštou. Na jednoho seniora nad šedesát let to vychází na jeden respirátor a pět roušek. „Česká pošta je na to připravena a uděláme to neprodleně,“ řekl v pondělí večer po jednání vlády na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.

Jana Maláčová @JMalacova Nejen skupina 60+ patří k ohroženým! S rouškami a respirátory nesmíme zapomenout na statisíce lidí se zdravotním postižením. Požádám vládu, aby balíček ochranných pomůcek zamířil i tímto směrem. @CSSD oblíbit odpovědět

„Ten slib se musí opravdu realizovat. A my navrhneme, aby byl realizován ještě ve větším počtu těch distribuovaných respirátorů, protože jeden respirátor stačí skutečně tak na cestu z pošty domů,“ reagovala ve Sněmovně na rozhodnutí vlády šéfka opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Odborná konzultantka lékáren Benu Ivana Lánová na dotaz ČTK uvedla, že životnost jednorázové roušky je tři až čtyři hodiny, životnost respirátoru pak osm až maximálně 12 hodin.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka a stranického kolegy Maláčové, šéfa ČSSD bude Česká pošta balíčky pro seniory distribuovat podle dat z registru obyvatel. Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let, kteří mají mít podle rozhodnutí vlády nárok na jeden respirátor a pět roušek od vlády. Akce má stát 15 milionů korun.