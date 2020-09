Na roušky je nárok od 60, mně je totiž 59, omlouvá se Kalousek na webu

Vláda ve středu rozhodla, že každý český občan starší 60 let by měl dostat poštou respirátor a pět roušek. Dostat by se k lidem měly do tří dnů. Dohromady se jedná o 3 miliony respirátorů třídy FFP 2 a 15 milionů roušek.

Proč ochranné pomůcky dostanou zrovna lidé od 60 let přesně řečeno nebylo. Zaměňována byla slova o důchodcích a seniorech, každopádně má jít o snahu ochránit ohroženou skupinu obyvatel před nákazou covidem-19. Ochranné prostředky tak dostanou všichni senioři, to je totiž označení pro lidi od 60 až 65 let. Důchodci jsou však lidé pobírající starobní důchod, což ještě někteří lidé starší 60 let být nemusí.

Poslanec za TOP09 Miroslav Kalousek, který sám jako 59letý zůstal těsně bez státních roušek, si na tak na Twitteru zavtipkoval a omluvil všem, kteří kvůli němu taky roušku nedostanou.

Miroslav Kalousek @kalousekm Všem, kterým je těsně pod šedesát, se velmi omlouvám. Můžu za to zase já... https://t.co/1oj8FFzSEi oblíbit odpovědět

Kalousek sám podpořil distribuci kvalitních antivirových roušek pro rizikové skupiny. V rozhovoru pro rádio Impuls řekl, že namísto vládního příspěvku důchodcům 5 tisíc korun, „to by byl výdaj, proti kterému bych neřekl ani slovo“. Náklady odhadl ministr vnitra Jan Hamáček na 15 milionů korun.



Za všechno může Kalousek

Ve společnosti se uchytilo spojení slov „za všechno může Kalousek“ jako výmluva při jakémkoliv nezdaru. Jak vzniklo? „Historie je v Babišovské propagandě, která byla, musím říct velmi účinná,“ řekl v březnu Miroslav Kalousek.

„Každý režim, který se snaží být autoritativní, potřebuje moudrého vůdce, který vám zařídí to všechno dobré a pak potřebuje toho arcilotra, který může za to všechno špatné, co se vám děje. I když vám zanášejí slepice. A vybrali si mě,“ domnívá se Kalousek, jak vznikla populární fráze.

Premiér Andrej Babiš bývalého ministra financí Miroslava Kalouska dlouhodobě obviňuje, že ze všech ministrů zadlužil Česko nejvíce.