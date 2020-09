Jeden respirátor stačí tak z pošty domů, řekla šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

Ministři schválili, že uvolní pro seniory nad 60 let 3 miliony respirátorů FFP 2 a 15 milionů roušek. Ty dostanou občané poštou. Na jednoho seniora nad šedesát let to vychází na jeden respirátor a pět roušek. „Česká pošta je na to připravena a uděláme to neprodleně,“ řekl v pondělí večer po jednání vlády na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.



Pekarová Adamová nabídla na mimořádné schůzi Sněmovny vládě, ať klidně převezme a okopíruje návrhy její strany. „Bavme se o tom, jestli karanténa má trvat deset dnů, když člověk má negativní test a je bezpříznakový,“ uvedla šéfka TOP 09.

Nevidí ale vše, co vláda činí kvůli zvládnutí epidemie koronaviru, negativně. „Nedívám se posměšně na návrh sebetrasování,“ uvedla Pekarová Adamová.

Podle premiéra andreje Babiše se připravuje projekt „sebetrasování“. Lidé, kteří dostanou od laboratoře zprávu, že jsou pozitivní, vyplní v aplikaci na webu formulář a kontakty, což by mělo ulehčit práci přetíženým hygienikům.