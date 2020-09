Koronavirus není ebola, jednou přijde mnohem horší epidemie, říká chirurg

Navzdory utrpení, které viděl ve světě, si však zachoval pozitivní přístup k životu. Podle něj jsou sice Češi na první pohled národ škarohlídů, ale covid-19 vyjevil, že se v krizi dokážou stmelit a dělat správné věci.

Během koronakrize jste dobrovolně nastoupil do první linie s tím, že pokud chcete něco poznat, musíte to zažít. Chtěl jste se snad v rámci poznání i nakazit?

To opravdu ne. Obecnou metodou, jak zvládnout strach, je snažit se ho racionalizovat. Když se u nás Na Františku otevíralo speciální oddělení KOVES, přišlo mi přirozené přihlásit se do týmu zdravotníků. Chtěl jsem vir poznat zblízka. Naše jednotka měla do deseti lůžek, na kterých se vystřídalo několik starších, stabilních pacientů s ­covidem, a o ty jsme se starali. To už se zhruba vědělo, jak se virus chová a ­jak se před ním chránit.