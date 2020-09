Vláda pošle každému člověku nad šedesát let respirátor a pět roušek

21:42

Ministři schválili, že uvolní pro seniory nad 60 let 3 miliony respirátorů FFP 2 a 15 milionů roušek. Ty dostanou občané poštou. Na jednoho seniora nad šedesát let to vychází na jeden respirátor a pět roušek.