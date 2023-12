Vědci před silvestrem varují: látky uvolňované z pyrotechniky jsou karcinogenní

Zábavní pyrotechnika podle vědců obsahuje celou škálu nebezpečných látek a velké množství těžkých kovů. Některé látky se navíc v prostředí hromadí. Z ovzduší, kde ohňostrojový smog může přetrvávat i řadu dnů, se škodlivé látky uvolňují do vody a půdy, a stávají se tak součástí potravních řetězců. Akademie věd už dříve varovala, že zábavní pyrotechniku nelze odpalovat bez významného rizika pro zdraví i životní prostředí. Namístě je podle vědců uvažovat o zásadním omezení zábavní pyrotechniky, případně i o jejím zákazu.

Mezi krátkodobé negativní účinky pyrotechniky patří nevolnost, dýchací problémy nebo zhoršení chronických zdravotních problémů, uvedla Táňa Závodná z Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Již krátkodobé vystavení vysokým koncentracím prachových částic je doprovázeno zvýšeným rizikem srdečně-cévních příhod. Z dlouhodobějšího hlediska je třeba vzít v úvahu fakt, že řada látek z petard je karcinogenních.

Amatérské odpalovaní je přitom nebezpečnější než ohňostroje připravované profesionály, konstatovali vědci. Zatímco běžná pyrotechnika vybuchuje ve výši 20 až 40 metrů nad zemskou úrovní, u profesionálních raket jde spíše o 100 metrů, kde se škodliviny mohou mnohem efektivněji a rychleji rozptýlit v atmosféře.

Plánujete na silvestrovských oslavách odpalovat pyrotechniku? celkem hlasů: 75 Ano 25 %(19 hlasů) Ne 73 %(55 hlasů) Možná 1 %(1 hlas)

Závodná doporučila lidem, kteří chtějí co nejvíce omezit negativní dopad silvestrovských ohňostrojů na své zdraví, aby se od nich drželi co nejdále, a pokud jsou doma, aby nevětrali. Lidem s dýchacími potížemi může pomoci čistička vzduchu. Důležité je také po skončení oslav co nejdříve odklidit zbytky pyrotechniky, aby se látky z nich uvolňované dál nedostávaly do půdy či vody nebo neohrozily malé děti a zvířata.

Běžnou součástí zábavní pyrotechniky jsou především kovy, které ohňostroji dávají barvy. Zvýšené hodnoty toxických látek v ovzduší vědci zaznamenávají i několik dní po ohňostrojích. Velká část pyrotechniky se navíc kupuje z nelegálního prodeje. Takové petardy a rakety pak obsahují i látky, které nejsou v Evropské unii povolené.

Kritici ohňostrojů delší dobu upozorňují na to, že petardy a rachejtle ohrožují domácí i volně žijící zvířata a okolní přírodu, mohou způsobit zranění i škody na majetku a v neposlední řadě jsou zdrojem velkého množství nerecyklovatelného odpadu. Některá města tak místo ohňostrojů organizují na přelomu roku videomappingy či laserové show.