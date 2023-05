Požáry kvůli pyrotechnice děsí obce i hasiče, rachejtle a petardy čeká regulace

Jeden příklad z minulého července ze Slapan u Chebu: žně měly začít za pár dní, ale než se rozjely kombajny, lán z poloviny sežehly plameny. „Zapálili to mladí Němci, co si sem jezdí střílet pyrotechniku. Byly to obrovské plameny a šlo to strašně rychle. Když jsem přijel, byly ještě slyšet rachejtle, jak vybuchovaly v poli,“ vylíčil Michal Maršoun, který bydlí poblíž.

Jeho slova potvrzují hasiči. „Vyšetřování bylo uzavřeno s tím, že požár vznikl na okraji pole od zábavní pyrotechniky. Pak se rozšířil dál. Hasiči její zbytky nacházeli po celou dobu zásahu,“ řekl MF DNES mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal.