Vyhláška zakáže ohňostroje v celém Chebu, výjimku dostanou pouze tři akce

Mluvčí města Cheb Simona Liptáková doplnila, že nová vyhláška platí celoročně na celém území města Chebu. Výjimky připouští pouze tři. První je mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů FIJO. Druhou Valdštejnské slavnosti. Odpalovat rachejtle je možné i o silvestrovské noci.

Na to, jak účinná vyhláška bude, netrpělivě čekají snad nejvíc právě obyvatelé městské části Slapany. Právě sem jezdí návštěvníci z Německa zapalovat ohňostroje a užít si doma zakázanou zábavu. Hluk vadí lidem i zvířatům, amatérské odpalování pyrotechniky navíc způsobuje požáry. Místní se bojí o bezpečnost svých domovů.

Od rachejtlí už několikrát hořelo

„Nejsou to žádné malé rachejtle, které se v obchodech běžně prodávají. Tohle jsou velké pumy buď podomácku vyrobené, nebo pokoutně koupené, přestože správně by na tržištích a v obchodech neměly co dělat. Jsou to tak silné šupy, že nám nadskakují baráky. Zvířata z toho šílí. Je to bezohlednost,“ uvedl obyvatel Slapan Michal Maršoun.

Odpalování pyrotechniky s sebou nese také zvýšené nebezpečí požárů. Od rachejtlí několikrát vzplálo pole se zrající úrodou.

Škoda vznikla soukromému zemědělci, za své vzalo i z lesa vytěžené dříví připravené u silnice k prodeji. Mohlo být ale mnohem hůř, oheň se hasičům podařilo zastavit těsně u prvních stromů lesa.

Na zákaz upozorňují výstražné cedule

Chebský místostarosta Pavel Pagáč míní, že nejlepším řešením by bylo, kdyby zákonodárci omezili používání pyrotechniky v celé České republice, podobně jako to je v Německu. Města by pak nemusela vydávat a schvalovat vyhlášky a ani by nehrozilo, že se problém jen přesune o kus dál.

„Pokračujeme v prevenci. Hlídky oblastí častěji projíždějí, prodejce na tržnicích informujeme, co smějí prodávat a co ne. V lokalitě jsme nechali osadit dvojjazyčné cedule s upozorněním, odkazujeme se rovněž na vyhlášku o zakládání černých skládek, protože po těchto návštěvnících tu zůstávají hromady odpadu,“ dodal Pavel Pagáč.