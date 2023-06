Opravte si starý dům po babičce. Podpoříme vás dotací a půjčkou, říká Hladík

Majitelé činžovních a rodinných domů s nejvyšší energetickou náročností by je měli do konce roku 2033 zateplit. Rozhodl o tom v úterý Evropský parlament. Podle kritiků to je drahé a nereálné. Dopadne to skutečně tak, že třeba úředník bude obcházet lidi na vesnici a vyzývat je, aby zateplili domy?

Evropský parlament jen otevřel diskusi, jsme na začátku. Vláda musí motivovat majitele k zateplování, snižování nákladů na vytápění, vyměnění starých oken, proto také máme programy, jako je Nová zelená úsporám. Podporujeme obce, SVJ i rodiny. V sociálně vyloučených lokalitách přidáváme deset procent dotace navíc.

Národní park Křivoklátsko určitě bude. Se starosty vedeme diskusi, snažíme se rozptýlit jejich obavy, že se nebude smět ani na houby, to byly lži.