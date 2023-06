Kam s obnovitelnými zdroji? Odborníci na hackathonu vytyčili území v ČR

Hackathonu, který se konal v sídle společnosti Microsoft v Praze, se zúčastnilo 40 lidí. Ti byli rozděleni do třech týmů a pracovali na různých zadáních. Porota nakonec ocenila tři týmy.

Jeden z nich vytvořil datový podklad a vymezil akcelerační zóny ve dvou variantách pro větrné elektrárny a ve dvou variantách pro sluneční parky. „Jde o důležitý vstup do následné práce na akceleračních zónách,“ komentoval to ministr životního prostředí Petr Hladík (za KDU-ČSL).

„To nové, s čím oni dnes přišli, bylo, že přepočítali naše ‚zelené a žluté rozsypané čaje‘, jak tomu říkáme, to jsou plošky po celém území ČR, na katastry obcí. Agregovali data a udělali z toho větší klastry na území Česka,“ popsala po skončení hackathonu náměstkyně ministerstva životního prostředí Eva Volfová.

„My už jsme si také dříve nějaké ‚brambory‘ po území ČR kreslili, nicméně oni se dnes dopočítali do dobrého detailu a navrhli to ve dvou variantách. Rovněž zohlednili přenosovou soustavu,“ uvedla Volfová.

Zelenými zónami se myslí ty, které jsou pro výstavbu obnovitelných zdrojů nejideálnější, povolovací procesy by zde měly probíhat co nejrychleji. Žluté zóny jsou rovněž vhodné, nicméně měl by tam probíhat standardní proces.

Druhý vítězný tým se zabýval komunikační strategií státu. Vytvořil lepší názvy pro akcelerační zóny, nicméně ministerstvo tento výstup zatím nechce sdělovat. Poslední oceněný projekt se zabýval legislativními návrhy, jak výstavbu podpořit třeba finančními incentivy, snížením daní z příjmů a podobně.

Účastníci akce si mimo jiné měli představit, že jsou ministerstvem životního prostředí a musí vymyslet, kde stavět fotovoltaiku a větrné elektrárny.

„Nemůžete zasáhnout do chráněné krajiny, omezit vlastnická práva, vlézt se musíte i do územních plánů měst a krajů. Všichni něco chtějí. Památkáři chtějí vyloučit kulturní památky, letectví vylučuje výstavbu v okolí radarů a letišť, armáda zase ve svých letových koridorech a ministerstvo dopravy okolo silnic a drah. Energetici varují před stavbou u elektrického vedení, kraje a obce na elektrárny hlavně nechtějí vidět,“ znělo jedno ze zadání MŽP.