Stát chce podpořit větrné i vodní elektrárny. Zájemce ale zatím hledal marně

Firmy stavící a modernizující větrné a vodní elektrárny či bioplynové stanice se mohou hlásit již do druhé aukce na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Pokud by uspěly, budou mít státem garantovanou cenu vyrobené elektřiny. První aukce skončila neúspěchem. Nikdo se do ní nepřihlásil.