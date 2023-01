Postavit v Česku větrník trvá desetiletí. Větrné energii nejvíc brání úřady

„Některé dokumenty musíte za stávajících podmínek doložit jak při změně územního plánu, tak při územním řízení a nakonec i při stavebním řízení. Zjednodušeně řečeno, třikrát si jdete pro to samé vyjádření jednoho dotčeného orgánu, třikrát ho donesete na stavební úřad. Do toho se v procesu někdo odvolává, někdo vám to blokuje, v dotčeném orgánu se mění lidi, což situaci taky komplikuje, nebo vám skončí platnost nějakého vyjádření,“ popisuje Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, co vše se může ještě před pomyslným kopnutím do země a začátkem samotné výstavby stát. Podle něj se projekty v minulosti zastavovaly i na nevoli úředníků.