Zálohovat budeme nejdříve za dva roky. Nápoje tím nezdraží, sliboval Hladík

Zálohovat by se měly všechny plasty a všechny plechovky od jednoho decilitru až do tří litrů, a to od poloviny roku 2025. V pořadu 360° na CNN Prima News to řekl ministr životního prostředí (MŽP) Petr Hladík. Nápoje tím podle něj nezdraží, systém bude podobný jako u vratných lahví od piva.