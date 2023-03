Z pohledu obcí je to příšerný princip, říká o zálohování PET lahví radní

Zálohování PET lahví Iniciativa pro zálohování navrhuje, aby bylo možné vracet PET lahve a plechovky ve všech prodejnách potravin s plochou nad 50 metrů čtverečních a na čerpacích stanicích.

Celkem by šlo o zhruba 11 tisíc sběrných míst. Zálohy od tří do pěti korun se v návrhu týkají obalů o objemu od 0,1 do 3 litrů.

Podle iniciativy je plošné zálohování nápojových obalů nutné pro splnění unijních recyklačních cílů. Do roku 2029 by mělo být v každém členském státě dosaženo devadesátiprocentní míry zpětného sběru PET lahví k recyklaci.

Na český trh se ročně dostane 1,65 miliardy PET lahví a 820 milionů plechovek.