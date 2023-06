Zálohování na zkoušku. Řetězce Lidl a Kaufland vybraly přes 260 tisíc obalů

Pilotní testování probíhalo v šesti prodejnách napříč republikou, a to ve třech prodejnách Kaufland a třech prodejnách Lidl. Za odevzdání více než šesti kusů láhví zákazník obdržel slevový kupon na vybrané sortimentní skupiny.

„Během tří měsíců se nám v šesti prodejnách Lidl a Kaufland podařilo vysbírat neuvěřitelných 260 693 PET láhví a plechovek. V průměru se týdně vysbíralo kolem 4 030 nápojových obalů na jednu prodejnu,“ zmínila na tiskové konferenci tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Kupony vydané zálohovými automaty uplatnili lidé zatím jen z 25 procent. „Mohli bychom říci, že to je docela malé číslo. Na tom vidíme, že pro zákazníky slevové kupony možná nebyly až tak velkou motivací, ale někteří zákazníci si to chtěli třeba vyzkoušet, bylo to pro ně něco nového. Někteří to dělají samozřejmě i z přesvědčení a k ochraně životnímu prostředí,“ uvedla Maierl.

Projekt přinesl data

Pilotní projekt přinesl kromě dat také informace ohledně budoucího fungování zálohového systému. „Již nyní dokážeme vyhodnotit, jaký bude mít zálohový systém vliv na skladování a logistiku, na zákazníka a samozřejmě na zaměstnance,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Podle něj je již nyní zjevné, že bude potřeba rušného svozu vysbíraných nápojových obalů, a to ideálně vlastní flotilou. „A to z prostého důvodu. Dlouhodobě evidujeme velké výkyvy v objemech vracených PET láhví a plechovek, a to nejen napříč jednotlivými týdny, ale i mezi konkrétními dny v týdnu,“ řekl.

Jak dodal, podle jejich podrobné analýzy nelze specifikovat, ve kterých dnech bude vhodné stabilně svážet nápojové obaly. „Bude potřeby svážet proto tyto obaly velmi pružně,“ řekl.

Podle Tomáše Mylera zaměstnanci nezaznamenali větší obtíže s obsluhou nových technologií. „Jediným negativním dopadem bylo zmenšení prostoru pro vratné sklo,“ řekl.

Ministerstvo životního prostředí již představilo teze legislativní úpravy budoucího řešení zálohového systému na PET láhve a plechovky. Zálohový systém by mohl být spuštěn od poloviny roku 2025.

Tíhu ponesou obchody

„Projekt společnosti Lidl a Kaufland vítám. Ministerstvo životního prostředí se chce rozhodovat na základě reálných vstupů a reálných dat,“ řekl vrchní ředitel ochrany životního prostředí David Surý.

Do konce letošního roku chce ministerstvo připravit paragrafové znění, které bude reflektovat zkušenosti jak českých, tak zahraničních obchodníků.

Aktuálně je možné PET láhve a plechovky vracet ve vybraných prodejnách Lidl a Kaufland, a to konkrétně v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a Šternberku. K vybraných prodejnám na podzim letošního roku nově přibudou prodejny v Karlových Varech, Ústí nad Labem, Zlíně a Pardubicích.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza připomněl, že podle analýzy svazu bude spuštění systému zálohování stát zhruba 5,2 miliardy Kč a další 1,3 miliardy ročně bude stát provoz systému. Analýza uvedla, že hlavní tíhu vybudování a provozu systému na zálohování obalů ponesou obchody.