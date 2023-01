Města chtějí pyrotechniku omezit vyhláškou. Nevědí ale, jak ji vymáhat

Radnice tak od podobných oslav čím dál více upouští, zdá se ale, že obyvatelé odpalovali pyrotechniku více než v předchozích letech. A to se nelíbí především majitelům zvířat či ochráncům přírody. V Písku například lidé proti ohňostrojům podepisují petici.

Ve Veselí nad Lužnicí zase koluje anketa. V ní od začátku roku hlasovalo 182 obyvatel, 58 procent si myslí, že by se měli ohňostroje na území města zcela zakázat. Dalších 30 procent by uvítalo jejich regulaci. To by znamenalo, že vedení města vyhradí k těmto oslavám jen určité dny v roce. A právě touto cestou se nejspíš zastupitelé vydají.

„Zatím to nijak omezené nemáme. Nicméně v souvislosti s posledním Silvestrem a poměrně rozsáhlým odpalováním v okolí města jsme vyhlásili anketu. Už nyní je vidět, že si obyvatelé omezení přejí,“ potvrzuje starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada.

V anketě mohou lidé hlasovat do konce února. Poté radní vše vyhodnotí a budou se zabývat řešením. Spouštěčem ale nebyl jen Silvestr.

„Už několik dní před Vánocemi občané zábavní pyrotechniku používali. To, že tímto způsobem tradičně řada lidí slaví příchod nového roku, asi všichni pochopí, ale horší je to v jiných dnech, kdy se na to majitelé zvířat nemohou nijak připravit. Myslím si tedy, že půjdeme cestou určitého omezení a vyhradíme pro odpalování jen určité dny v roce,“ uvažuje Rada.

Rachejtle jen první hodinu nového roku

Podobnou situaci řeší i v Písku. Obyvatelé přinesli na radnici petici, která požaduje, aby město pyrotechniku zakázalo i na Silvestra.

„Vyhláška u nás rachejtle povoluje jen poslední a první den v roce. Nyní uvažujeme o nové, která by tuto dobu omezila pouze na první hodinu nového roku,“ sdělil písecký starosta Michal Čapek. Dodal, že přesto, že on sám omezení ohňostrojů nepovažuje za nutné, nebude změnu vyhlášky bojkotovat, pokud se na tom shodnou ostatní zastupitelé.

„Ohňostroj mám ráda. Připomíná mi dětství, kdy jsme na něj chodili s rodiči. Myslím si ale, že by se mělo odpalování regulovat. Vyhradit třeba jen určitá místa nebo den v roce. Tak, aby lidé věděli, kam mohou jít, když se na něj chtějí podívat. Ale zároveň aby ti, kteří ho rádi nemají, se mu mohli vyhnout,“ myslí si 24letá Miroslava z Tábora.

Tam však radní prozatím vyhlášku, která by četnost petard regulovala, nechystají. A to i přesto, že z pohledu kvality ovzduší tamní stanice na Nový rok naměřila nejhorší hodnoty. Stanice v centru města je tam v provozu od konce roku 2003 a letos překonala i svůj dosavadní rekord z roku 2004.

Ve druhém největším jihočeském městě je trvalý problém s měřením ovzduší, nesouvisí jen s oslavami konce roku. Zákaz odpalování rachejtlí by podle starosty Tábora Štěpána Pavlíka situaci příliš nezlepšil. Ani v Budějovicích zatím žádné opatření proti pyrotechnice není. Přesto vedení zvažuje jeho zařazení do vyhlášky o veřejném pořádku.

„Pyrotechnika způsobuje nadměrný hluk, znečišťuje ovzduší a trápí zvířata v přírodě i domácnostech. Je načase to trochu sešněrovat,“ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Ztrátu zvířete lidé hned hlásí

A podobně by k situaci rádi přistoupili i v Českém Krumlově, kde má vedení města v plánu nejprve rozšířit osvětu mezi děti. „Musím říci, že u nás bylo odpalování četnější než v předchozích letech a nejsem s tím spokojený. Připravujeme materiál pro naše školy, abychom s dětmi na toto téma otevřeli debatu,“ přiblížil starosta města Alexandr Nogrády.

Zároveň doplnil, že už nyní pracuje radnice na vytipování dvou lokalit, které by byly k vypouštění petard přímo určené. „Pokud bychom se vydali cestou úplného zákazu, nemělo by to podle nás správný efekt. Už jen z hlediska vymahatelnosti, která je poměrně problematická,“ sděluje.

V Jindřichově Hradci tradici městského ohňostroje obnovili zastupitelé po covidové odmlce. Rádi by v ní tedy i pokračovali. Nutnost regulace si ale také uvědomují. Proto se jí budou zabývat na dalších zasedáních. Vyhláška by měla nejspíše omezit používání zábavných výbušnin po celý rok s výjimkou 31. prosince a 1. ledna.

Regulaci by ale uvítaly i záchranné stanice živočichů či útulky a odchytové služby. „Zaměřujeme se na menší obce. Pravdou tak je, že u nás není situace tak zlá jako ve větších městech. Z našeho pohledu byl konec roku standardní. Jezdili jsme do terénu především odpoledne 31. prosince a pak druhý den. Lidé už si zvykli, že nám ztráty hned hlásí, což je dobře, protože je návrat zvířete snazší,“ uvedl vedoucí odchytové služby a útulku Animal rescue na Českobudějovicku Vladimír Kössl.

Stává se ale i to, že se mnohdy zvíře vůbec k majiteli nevrátí. „Za poslední roky mohu potvrdit, že jsou to nejvíce malí psi. Stane se, že je někdo na ulici najde a rovnou si je ponechá nebo předá někomu dalšímu, aniž by zjišťoval, komu patří,“ dodal Kössl.