Strážníci v Budějovicích mají víc hlídat noční klid, hospodským se uleví

„Nová vyhláška je hodně podobná té stávající, mění se jen v technických detailech. Upravuje například dobu nočního klidu na vybraných městských akcích a zpřísňuje omezení u zábavní pyrotechniky. Naopak jsme z ní zcela vypustili článek šest, který upravoval provozní dobu pohostinských zařízení a zařízení přesuličního prodeje,“ popsala náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková (Piráti).

Provozovatelé hospod tak již nebudou muset svou otevírací dobu uzpůsobovat době nočního klidu a zodpovídat za dodržování pořádku před svým podnikem v noci. To na sebe zcela převezme městská policie.

„Počet strážníků se sice nějak nezměnil, ale její nový šéf mi přislíbil, že na dodržování nočního klidu se i přesto budou městští policisté více zaměřovat,“ sdělil náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS) s tím, že práce sboru by se měla zefektivnit i v jiných oblastech.

S tím ale nesouhlasí opoziční zastupitel Juraj Thoma (HOPB). Ten se obává, že bez součinnosti hospodských se klid ve městě zaručit nedá. „Měli jsme řadu případů, kdy se majitele problémových podniků podařilo přimět k dodržování nočního klidu po domluvě se zástupci radnice a hrozbou peněžní pokuty. Policie na to nemá kapacity a její přítomnost u klubů navíc může působit jako provokace,“ myslí si Thoma.

Změny ve vyhlášce se netýkají pouze nočního klidu. Nově se také rozšířil seznam míst, kde je mimo podniky a vyhrazené akce zakázáno požívat alkohol. K historickému centru města, Lannově třídě a sídlištím se přidala ulice Dvořákova v úseku od Lannovy třídy po Kasárenskou ulici, Jeronýmova v úseku od Lannovy třídy po Žižkovu třídu, Nádražní v úseku od Lannovy třídy po Kasárenskou ulici, Kasárenská a Mariánské náměstí.

Mikuláš bude bez petard

Výrazného omezení se dočkala také zábavní pyrotechnika. Vyhláška ruší výjimku pro 5. a 6. prosinec a petardy tak bude nově možné využívat pouze 31. prosince a 1. ledna. „Ohňostroje nepovažujme za ohleduplný způsob oslavy, navíc pouštění pyrotechniky na Mikuláše není široce rozšířené a není proto důvod jej neomezit,“ poznamenala Kudláčková.

Doplnila také, že nově bude zakázané odpalovat pyrotechniku blíže než 50 metrů od budovy nemocnice, domovů pro seniory nebo útulků pro psy. Zastupitelé z klubu ANO ale namítali, že tato hranice by se mohla ještě zvýšit.

1. října 2018

Schválená vyhláška řeší také prostituci, žebrání, pořádání hudebních produkcí a ochranu veřejné zeleně a prostranství. Dle opozičních zastupitelé by se ale její rozsah mohl v budoucnosti rozšířit.

„Velký problém je zde popíjení před prodejnami. Je to něco, co trápí nás, obyvatele mnoha ulic i městskou policii. Myslím si, že bychom se na to měli v budoucnu zaměřit,“ sdělil Tomáš Chovanec (HOPB).