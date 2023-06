Rachejtle Hřensko povolí jen o silvestrovské noci, město chce jednat s prodejci

„Je zjištěno, že pyrotechnika, od které začalo hořet letos v květnu u Pravčické brány, byla zakoupena u nás ve stánku ve Hřensku. V důsledku toho opět zahořelo. Podle sdělení policie si pyrotechniku u stánku koupil mladý Němec pod vlivem alkoholu, odpálil ji asi kilometr za Hřenskem,“ uvedl starosta Zdeněk Pánek (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná).

Přijetím vyhlášky chce Hřensko zajistit turistům komfortní pobyt a obyvatelům klidné místo pro život.

Odpálit rachejtli nebo petardu bude v obci možné pouze jednu hodinu v roce, a to o silvestrovské noci, přesně od půlnoci do jedné hodiny ranní 1. ledna.

V případě, že někdo poruší vyhlášku a bude používat pyrotechniku mimo povolené období, hrozí mu pokuta od deseti do sta tisíc korun.

Zastupitelé původně chtěli plošně zakázat prodej pyrotechniky na území obce. Od tohoto záměru ale ustoupili. „Bohužel jsme narazili na nález Ústavního soudu z roku 2012, který podobnou vyhlášku v Liberci zrušil s tím, že zakázat prodej zábavní pyrotechniky je protiústavní,“ poznamenal starosta.

Chce se proto domluvit s vietnamskou komunitou, která stánky v Hřensku provozuje a kromě alkoholu a cigaret v nich prodává i zábavní pyrotechniku, aby zvážili její omezení. „Příští týden se sejdu s jejich představiteli a chci se domluvit, aby pyrotechnika z jejich stánků zmizela. Myslím, že vietnamská komunita mi bude naslouchat,“ věří v úspěch jednání Pánek.

18. května 2023

Jako přínosnou vnímá vyhlášku o zákazu používání zábavní pyrotechniky i Národní park České Švýcarsko, v jehož těsné blízkosti se Hřensko nachází. „Je to velice dobrý signál k návštěvníkům, ze kterého je jasné, že pyrotechnika do národního parku nepatří,“ sdělil mluvčí parku Tomáš Salov s tím, že používání pyrotechniky je na území parku zakázáno.

„Vyhláškou přibudou i další kompetence pro obecní i státní policii. Když se podezřelá skupinka, většinou parta mladých mužů posilněná alkoholem, pohybuje po obci, můžou ji podchytit dřív než vstoupí do lesa. Nemám informaci o tom, že by petardy nebo něco jiného odpalovala mladá žena,“ poznamenal Salov a doplnil, že v mnoha případech lidé využívají pyrotechniku, která není určená pro veřejnost.

Vyhláška nyní visí na úřední desce, poté ji radnice umístí i na webové stránky a do místního zpravodaje. „Chceme ji přeložit do němčiny a zaslat Národnímu parku Saské Švýcarsko, aby i oni udělali osvětu mezi německými turisty. Aby věděli, že jim za použití pyrotechniky hrozí vysoká pokuta,“ upozornil Pánek s tím, že by měly být častější kontroly Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a České obchodní inspekce.

Naposledy se podobná kontrola konala v průběhu minulého víkendu. Inspektoři zkontrolovali šest stánkařů a u jednoho z nich zjistili pochybení. Nabízel pyrotechnické výrobky kategorie F4, která může být prodána pouze lidem s odbornou způsobilostí. Konkrétně se jednalo o dvě balení výrobku nazvaného Pyrotechnika Kulová Puma 45 mm. Tento produkt v rukou laika představuje nebezpečí.

„Kontrola dosud nebyla z důvodu dalšího šetření dokončena. Teprve po doložení dalších dokumentů bude ve správním řízení rozhodnuto o výši sankce,“ vysvětlil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.