Alkoturismus musíme z Českého Švýcarska vymýtit, říká mluvčí po dalším požáru

I přes poměrně chladné a na dešťové srážky bohaté uplynulé týdny, je v lesích sucho. „V rámci požární prevence stále probíhá bezpečnostní těžba dřeva v bezprostřední blízkosti obcí, jejímž cílem je zlepšit přístup hasičům pro případ, že začne hořet,“ říká mluvčí parku Tomáš Salov.

Hasiči si teď pravidelně projíždějí některé trasy v parku, aby v případě zásahu měli cestu takzvaně najetou. „Pro strážní službu jsme také pořídili čtyřkolku s hasební nástavbou, která pojme větší množství vody. Strážci se tak můžou pohybovat i po úzkých cestách a pěšinách. Pokud někde začne hořet, mohou velmi rychle reagovat,“ popsal mluvčí opatření před hlavní turistickou sezonou.

Dojde také na instalaci dvou nádrží na vodu. Jedna bude nad Hřenskem, druhá pak v severní části parku, a doplní tak už stávající vodou naplněné sudy, které v parku zůstaly po loňském požáru a budou se přemisťovat podle potřeby.

Mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov (1. srpna 2022)

„Na osmdesáti čtverečních kilometrech rozlohy parku je nemůžeme rozmístit všude. A navíc nejsme schopni odhadnout, kde někoho napadne odhodit cigaretu, hodit petardu nebo si rozdělat oheň,“ říká mluvčí.

Ve dnech svátků v sousedním Sasku, kdy do Českého Švýcarska míří davy německých turistů, budou vyrazí s českými strážci do terénu i ti ze Saska. Dohlížet budou na místa, která nejsou tolik exponovaná z hlediska počtu návštěvníků, ale kde byly už v minulosti evidovány časté vstupy do klidového území, kam je vstup zakázán.

„Návštěvníci mají velmi často tendenci chovat se tady stejně jako na turistické trase. Kdyby v těchto místech, která jsou velmi odlehlá a těžko přístupná, začalo hořet, bude hašení velmi komplikované,“ sdělil Tomáš Salov.

Kupte si to a pojďte řádit

I přes všechna možná rizika nechce správa parku návštěvníky kontrolovat příliš. „Nechceme a ani nemůžeme stát za každým stromem a klepat lidi přes prsty, kdykoli udělají něco špatně,“ je přesvědčen mluvčí. Podle něj je nutné udělat něco pro vymýcení fenoménu alkoturismu.

„To, co se stalo ve čtvrtek, kdy opilý německý turista odhazoval v parku petardy a zapálil les, je ryzí alkoturismus, kdy nejde o návštěvu parku jako takovou, ale o to, udělat si z přírody hospodu a náležitě si to užít,“ poznamenal Tomáš Salov.

Proto začne správa parku spolu s destinačními manažery, podnikateli a obcemi pracovat na tom, aby návštěvníkům dali jasný signál, že podobný typ turismu sem nepatří.

Prvním krokem by mohl být avizovaný pokus o omezení prodeje zábavní pyrotechniky v Hřensku. Obec za tím účelem chystá obecně závaznou vyhlášku. Platit má začít ještě letos.

„Když turista přijede do Hřenska na nábřeží a u stánků vidí vedle sebe naskládaný alkohol, cigarety a pyrotechniku, přímo mu nabízíme, aby si tohle všechno koupil a pak šel do lesa řádit,“ myslí si Salov.

Pokračovat budou také pochůzky strážců parku s policisty. Na hlídky strážců parku turisté narazí hlavně v návštěvnicky exponovaných místech každý den.

„Už teď jsou v terénu pravidelně, zejména o víkendech. V hlavní sezoně prakticky denně,“ poznamenal Salov s tím, že profesionálních strážců mají stále málo.

Cesta na Pravčickou bránu je po čtvrtečním požáru, kdy začalo hořet od odhozené petardy, znovu otevřená. „Místo musíme ještě minimálně do pondělí kontrolovat pro případ, že by se někde objevilo zahoření,“ uvedl mluvčí.

Případem se zabývá policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, nicméně forma zavinění, tedy zda se mohlo jednat o úmysl, nebo nedbalost, je předmětem vyšetřování,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. S ohledem na probíhající vyšetřování není možné určit ani možnou výši trestu.

24. července 2022