Komunista prosadil delší promlčecí dobu za trestné činy při privatizaci

Třicetiletá promlčecí doba bude nově za trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a za trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu. Dosud byla promlčecí doba dvacetiletá. Zákon nyní posoudí Senát.

Stáhnout a upravit návrh, aby bylo trestné komerční šíření propagandistických předmětů národního socialismu i dalších podobných hnutí i použití jejich symbolů se rozhodl šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová už dříve Bartoškovu iniciativu podpořila. Šokovala ji ale navrhovaná trestní sazba až osm let vězení.

Změnu chtěl Bartošek včlenit do vládního návrhu, který má umožnit častější ukládání peněžitých trestů místo krátkodobých trestů vězení.

Prodloužit by se podle vlády měly lhůty pro placení peněžitého trestu. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

Dohodu o vině a trestu by bylo možné podle návrhu vlády uzavřít u všech trestných činů, i u zvlášť závažných. V současnosti se může dohoda využít u přečinů a zločinů s horní hranicí trestní sazby do deseti let vězení. Možnost podmínečného propuštění po odpykání třetiny trestu novela navrhuje i pro lidi, kteří byli poprvé odsouzeni za některé zvlášť závažné zločiny.