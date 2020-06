Poslanci schvalují zrychlení výstavby. Dopravní zákon roku, řekl Havlíček

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Stát by díky úpravě takzvaného liniového zákona mohl snáze získávat pozemky pro dálnice a železnice.

„Nevím, kde se bere ta proklamace, že se stavby zrychlí o třetinu. Já vám řeknu, co nám v zákonu chybí nejvíce. Znovu naslepo slibujeme veřejnosti, že tentokrát to vyjde a tentokrát to urychlíme,“ uvedl šéf poslanců ODS a exministr dopravy Zbyněk Stanjura.

Narážel na to, že v minulosti schválili novely, při jejichž přijímání rovněž politici tvrdili, že se zásadně urychlí výstavba dopravní infrastruktury. Příprava u velkých dopravních staveb nyní trvá až 13 let.

Návrh zavádí například jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých se posuzovaly vlivy na životní prostředí. Zároveň stanovuje lhůty pro úřady k vydání rozhodnutí. Novela by měla také umožnit vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Využitelné budou až tři roky.

Vláda chce v novele také zpřesnit podmínky, za nichž úřady povolí zrušit železniční přejezdy. Má to snížit počet nehod na přejezdech a rovněž zrychlit vlaky, které danými úseky projíždějí.