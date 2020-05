Za kalendář s nacisty nakladatelství pyká, vnitro mu zrušilo nájem skladu

Ministr zahraničí Petříček o vypovězení smlouvy informoval po úterním jednání s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem, který kalendář kritizoval. Ministr dodal, že podobné zboží nemá na pultech českých obchodů co dělat. Vedle Merona dříve kritizoval kalendář i německý velvyslanec v ČR Christoph Israng.

„Předměty, které oslavují ty nejhorší zločince v lidské historii, nelze tolerovat. Nedokážu pochopit, že někdo vyrábí, prodává nebo si kupuje takový odpad. Jsem rád, že se v České republice, která toho za nacistů tolik vytrpěla, rozpoutala diskuse ohledně toho, jestli podobné věci chcete dále tolerovat,“ uvedl.

Kvůli kalendáři podal trestní oznámení předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma, další chystá Federace židovských obcí (FŽO). Federace podle předsedy Petra Papouška považuje nejen samotné vydání kalendáře, ale i jeho grafickou úpravu za podporu nacismu, tedy hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, a oslavu jeho představitelů, vesměs nacistických válečných zločinců.

Vnitro podle zjištění Deníku N nakladatelství pronajímalo prostřednictvím své příspěvkové organizace sklad. Nyní se rozhodlo smlouvu ke 30. červnu vypovědět. „Výpověď smlouvy odeslalo Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra do nakladatelství Naše vojsko dnes ráno,“ citoval v úterý Deník N ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Policie již dříve prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ v létě 2018 ale uzavřela s tím, že se trestný čin nestal.

Podle Papouška tehdejší konstatování orgánů činných v trestním řízení, že věc nelze podle platné právní úpravy postihnout, zřejmě podnítilo Naše vojsko k vytvoření kalendáře s osobnostmi třetí říše. „Podle našeho názoru argumenty, opírající se o svobodu projevu, již nemohou v tomto případě obstát,“ uvedl předseda FŽO.

Šéf nakladatelství Naše Vojsko Emerich Drtina v médiích v dříve uvedl, že prodejem předmětů nedělá propagaci, ale jde mu o zisk. Totéž zopakoval nyní Deníku N. „Každá osobnost má nějaký význam v historii. Nechceme být jako za socialismu. Co se nesmělo, to se škrtalo a nesmělo se to psát. Myslím si, že dnes jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv,“ řekl v roce 2018.

Nakladatelství nadále na svých stránkách hrnky i trička s podobiznami nacistů nabízí. Nově vydávaný kalendář pak vedle Hitlera a Heydricha představuje státního ministra Karla Hermanna Franka, ministra propagandy Josepha Goebblese nebo velitele koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse.